Vil forsterke i alle ledd: – Håper på to nysigneringer i julepresang

Etter å ha gått ubeseiret gjennom årets 3. divisjon og sikret opprykket alle forventet at de skulle, har Lyn hentet inn tre millioner i emisjon. Bygging av laget for neste sesong er godt i gang, og trener Jan Halvor Halvorsen håper å forsterke laget før jul.

– Nå har vi fått på plass alle vi ønsker å få med oss videre, og så jobber vi med å få inn noe nytt. Hvis du spør meg hva jeg ønsker meg til jul, har jeg lyst på en julepresang i form av to nye signeringer i boks før julaften. Vi jobber med forskjellige caser og håper å få det til, men om vi rekker det før jul er ikke sikkert, men det er i hvert fall det jeg ønsker meg, sier Lyn-treneren til Dagsavisen.

[ Telefonen går varm hos Lyns sportssjef: – Får mange henvendelser daglig ]

Vil ikke bytte ut for mange

Halvorsen forteller at de ikke ønsker å bytte ut for mange av spillerne som var med på å sikre opprykket i år. Matias Victorio og Noah Bech Hermansen fikk ikke fornyet sine kontrakter, mens Magnus Tvedte meddelte tidligere denne uken at han heller ikke blir med videre. Ellers har spillere som Anders Bjørntvedt Olsen, Daniel Schneider, Henrik Elvevold og Even Bydal blant annet fornyet sine kontrakter.

– Magnus har slitt med hjernerystelse, så det er synd å miste en spiller som han, men samtidig er det viktig at han tar det på alvor. Vi har en solid tropp, som jeg er veldig godt fornøyd med både som spillere og som personer, men vi har sagt at vi skal forsterke i hvert ledd. Det må være spillere som passer inn i gruppa, og som har de kvalitetene vi er på utkikk etter, forteller Halvorsen.

Han sier at Lyn på ingen måte har masse penger, selv etter fjorårets og inneværende emisjon, og at det nå gjelder å bygge videre på det fundamentet som er lagt.

– Etter at vi gikk gjennom sesongen uten tap, gjelder det at vi har trua på oss selv også neste sesong selv om vi rykker opp til et høyere nivå. Så stor er ikke forskjellen mellom de lagene som rykker opp fra 3. divisjon og de som spiller i 2. divisjon, så vi har ingen frykt for å møte et nytt nivå. Vi er offensive og gleder oss, og mener vi har en tropp som skal være konkurransedyktig, sier Halvorsen som legger til at det også blir målsettingen for neste sesong. Å være konkurransedyktige i 2. divisjon.

[ Tolv derbyer i i neste års Trikkeliga. Starter med Lyn – Kjelsås ]

Treningsleir i Valdres

Før den tid skal laget gjennom en sesongoppkjøring som starter 9. januar, der to treninger i uka blir lagt til Nesøya. Resten blir på Kringsjå, der treningsbanene fortsatt er så som så. I hvert fall fram til Lyns hovedbane blir reparert i løpet av våren.

– Situasjonen med banene på Kringsjå er litt håpløs, men vi kan ikke bruke energi på noe vi ikke får gjort noe med, sier Halvorsen.

Ellers er det lagt opp til treningskamper mot Asker (4. februar), Ørn-Horten (11. februar), Strømmen (24. februar), Skeid (4. mars), KFUM Oslo (11. mars), Kjelsås (25. mars) og Bærum (1. april) før serieåpningen borte mot Fram Larvik 10. april. På grunn av banesituasjonen på Kringsjå blir trolig de fleste kampene borte.

– Vi er godt fornøyd med motstanden, da vi møter to gode lag fra Obosligaen og ellers solide 2. divisjonslag. Vi har ikke penger til å dra på noen treningsleir, men vil dra en helg opp til Valdres for å spille en internmatch i den nye hallen deres siste helga i januar.

– Det er kanskje litt dårlig fiskeforhold i Valdres på den tida av året?

– Hehe, det stemmer nok, men det får vi tåle. Hallen de har fått der oppe er veldig fin, og vi reiser opp dit en helg for litt teambuilding og komme oss litt vekk.

[ Lyn halverer målet for pengeinnsamling ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen