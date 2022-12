Aslaksrud returnerer til Kjelsås: – Herlig å få guttungen hjem

Jens Bonde Aslaksrud rakk akkurat å få med seg 100 kamper for Kjelsås, før han i fjor sommer skiftet til Ullern. Der har han vært helt sentral for at Ullern i år berget plassen, med sine 15 mål, som gjorde at Dagsavisen kåret han til årets spiller i Ullern denne sesongen. Nå returnerer han for å score flere mål på Oslos tak.

– Mange kan sikkert kjenne seg igjen i at det er herlig å få guttungen hjem til jul, sier Kjelsås-trener Eivind Kampen til klubbens facebooksider og fortsetter:

Etter halvannet år i Ullern, returnerer nå Jens Bonde Aslaksrud til Grefsen stadion og Kjelsås. (Kjelsås fotball)

– Jens hadde en fantastisk sesong i Ullern. Toppskårer i avdeling 1, med 15 seriemål for et nyopprykka lag, er rått. Vi har sjølsagt fulgt godt med, og det har vært veldig moro. Det er ingen tvil om at han og Ullern har gjort en strålende jobb de siste 18 månedene. Jens har modna fint, og kommer tilbake som en enda bedre spiller, legger Kampen til.

Spillere som Terje Kirsebom, Filip Larsen Gripsgård, Eivind Frøhaug Willumsen, Ola Bjørnland og Ahmad Adil Abbas har alle skrevet under på nye avtaler, mens Lars Brotangen er blant dem som har forlatt klubben og dratt til HamKam som også snuser på Ole Erik Midtskogen som makker til Henrik Udahl.

– Vi håper at vi signerer minimum én ny spiller, maks tre, før julaften. Så vet man aldri. Men jeg blir veldig skuffet hvis det ikke kommer i hvert fall én på plass før det, sa Kjelsås-treneren til Dagsavisen tidligere i uka.

