Lyn halverer målet for pengeinnsamling

Foran Lyns comeback i 2. divisjon styrkes klubbens økonomi med en ny emisjon der kjøp av såkalte folkeaksjer gir medlemskap i klubben som drifter A-laget.

Initiativtakerne satset på inntil ti millioner kroner, men har nå justert kursen.

Ikke realistisk

“Vi startet planlegging av den pågående emisjon på et tidspunkt hvor økte rentekostnader og prisstigning på mat, strøm mv. ikke enda hadde festet et så godt grep. Det er svært forståelig at dette påvirker Lyn-venners ønske og evne til å tegne seg for nye aksjer, på tross av entusiasmen rundt vårt opprykk til PostNord. Å nå 8–10 MNOK som vi planla for, ser vi dermed ikke er realistisk”, heter det på prosjektets hjemmeside.

Daglig leder i Lyn Fotball 1896 (som er den formelt rette betegnelsen på denne delen av Lyn) Bjørn Gohn Jønsberg utdyper til Dagsavisen:

– Ja, vi satte målet ganske høyt, men ser jo at verden rundt oss endrer seg. Da gjør vi det også. Vi er uansett svært takknemlige for det som allerede har kommet inn, sier han.

For tirsdag passerte man milepælen tre millioner kroner.

Budsjettert minus

Årets opprykk skjedde med et budsjettert underskudd på over fire millioner kroner, og nå ønsker man å sikre driften på litt mer langsiktig baseis. Det tas høyde for to sesongen på nivå tre (2. divisjon).

– Ja, vi må stabilisere oss og være realister. Men i fotballen vet vi at alt kan skje, sier Gohn Jønsberg, som i likhet med trener Jan Halvor Halvorsen og sportssjef Glenn Hartmann vet at nivået i 2. divisjon bokstavelig talt er ett hakk opp.

Nå er spillerne på ferie, men samles igjen i januar der laget vil trene på et flunkende nytt kunstgressanlegg på Nesøya to ganger i uka.

Parallelt resigneres og kartlegges nye spillere. Henrik Elvevold skrev kontrakt denne uka og i januar vil utvalgte prøvespillere få være med på treninger.

---

FAKTA

Dette er lagene i 2. divisjon, avdeling 1 neste år:

Grorud, Lyn, Fram Larvik, Aalesund 2, Træff, Brattvåg, Egersund, Vard Haugesund, Fløy, Arendal, Notodden, Ørn Horten, Kjelsås, Vålerenga 2.