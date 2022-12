Vålerenga serieåpner borte mot Aalesund

Det er klart etter at terminlisten for 2023-utgaven av Eliteserien ble presentert fredag.

I første hjemmekamp skal VIF opp mot Sarpsborg 08 søndag 16. april.

Åpner i påsken

Nyopprykkede Brann og Stabæk åpner med mot henholdsvis Haugesund og Odd 10. april. Rosenborgs hjemmemøte med Viking blir åpningskampen. Den spilles andre påskedag med avspark 14.30 på Lerkendal.

- Det har vært et godt samarbeid og blitt lagt ned et veldig bra arbeid med spilleplanen. Det er umulig å innfri alle klubbønsker, og noen vil sikkert bli skuffet over enkeltkamper, men vi har tro på at produktet vil bli tatt godt imot og gleder oss veldig til 2. påskedag, sier leder av konkurranseavdelingen i NFF, Nils Fisketjønn.

De øvrige kampene i 1. runde er Aalesund – Vålerenga, HamKam – Sandefjord, Lillestrøm – Strømsgodset, Sarpsborg 08 – Bodø/Glimt.

Tidlig toppkamp

Allerede i serierunde nummer to møtes Molde og Rosenborg til det som blir en toppkamp mellom to av gullkandidatene.

Serien avsluttes 2. desember, og da spilles følgende kamper:

Bodø/Glimt – Sarpsborg 08, Haugesund – Stabæk, Molde – HamKam, Odd – Aalesund, Sandefjord – Lillestrøm, Strømsgodset – Brann, Viking – Rosenborg, Vålerenga – Tromsø.

I Norge knyttes det også stor forventning til hvem som møtes på «fotballens festdag» 16. mai. Den runden ser slik ut:

Aalesund – Molde, Tromsø – Bodø/Glimt, Brann – Stabæk, Lillestrøm – Sarpsborg 08, Rosenborg – Haugesund, Strømsgodset – Sandefjord, Viking – Odd, Vålerenga – HamKam.

Den norske fotballen «tjuvstarter» sesongen med 4. rundekamper i NM. De spilles 12. mars. Der er Skeid eneste gjenværende Oslo-lag. De møter Molde.