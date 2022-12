Skeid-veteran gir seg

Dermed er det en ekte Oslo-fotball-entusiast som legger opp.

Vel, kanskje han velger å spille litt på lavere nivå, men toppfotballen er han ferdig med på banen.

Men som ansatt i Norsk Toppfotball vil han ha hovedoppsyn med talentutviklingen i norsk fotball. Denne uka har han vært på skandinavisk mesterskap for G19-klubber på Marbella.

Mer trening på dagtid

– Ja, jeg er blitt enig med Skeid å avslutte satsingen på dette nivået. Skeid ønsker å profesjonalisere driften og trene mer på dagtid, noe jeg er helt enig i. Men da går det ikke opp for meg med den nye spennende jobben jeg har fått i Norsk Toppfotball, sier Stian Pettersen til Dagsavisen.

Han debuterte for Skeid allerede i 2009 og startet med to sesonger på Nordre Åsen. Så var han Kjelsås-spiller i fem sesonger, KFUM Oslo-spiller i to sesonger før han vendte tilbake til Skeid i 2018.

Han var en del av den sterke 1991-årgangen i Skeid der han spilte med blant andre Haitam Aleesami, Omar Elabdellaoui og Flamur Kastrati.

Tre ganger har han vært med på opprykk til OBOS-ligaen og den siste (i fjor) karakteriserer han som den morsomste. Det utdyper han i denne podkasten fra november i fjor.

– Vi hadde en unik lagmoral både på og utenfor banen. Det har også fortsatt i år og var en sterk medvirkende grunn til at vi berget plassen. At vi sto imot etter seks innledende tap, sier mye om spillergruppa, sier han.

Kampene mot Kjelsås

Han startet ti av årets seriekamper, var kaptein i den siste ordinære kampen og kom inn som innbytter i den siste kvalifiseringskampen mot Arendal som sikret plassen i OBOS-ligaen for 2023.

Han var også kaptein i årets heftigste cupkamp mot Skeids erkerival Kjelsås, der det endte 3–3 på Grefsen stadion og Skeid gikk videre på straffespark. Det gjør at Skeid er eneste Oslo-lag igjen i denne cupen, som ikke er avsluttet ennå.

– Du annonserer at du trapper ned, så da blir det vel Lyn på deg og?

– Ja, er det ikke dit alle skal nå, ler han.

– Nei, vi får se. Nå skal jeg først og fremst konsentrere meg om jobben der jeg er involvert i den såkalte akademi-klassifiseringen, den som måler talentutviklingen i alle toppklubbene.

– Du får rett og slett den beste oversikten over norske fotballtalenter?

– Ja, jeg tror jeg vil få et godt overblikk, sier Pettersen som også har vært speider for Vålerenga mens han har vært aktiv.

– Hva tror du om Skeid i 2023?

– Det blir spennende. De har et godt grunnlag. Hvis de tør å satse litt nå kan laget stabilisere seg på nest øverste nivå. Slik KFUM har gjort. Men det må en nødvendig profesjonalisering til og den tror jeg kommer, avslutter han.

