Cupdatoene for 4. runde neste år er satt

Søndag 5. mars:

Ranheim – Bodø/Glimt (17.00).

Søndag 12. mars:

Skeid – Molde (15.00), Stabæk – Bryne (15.00), Brann – Haugesund (17.00), Sandefjord – Odd (17.00), Start – Tromsø (17.00), Sogndal – Lillestrøm (17.00), Viking – Rosenborg (20.15).

Dette er altså cupen for 2022, som avsluttes neste år.

Cupen for 2023 starter i mai, rett etter at finalen for 2022 er spilt på Ullevaal stadion.

Skeid er eneste Oslolag igjen i cupen, det er foreløpig ikke bestemt hvor kampen mot Molde skal spilles.

