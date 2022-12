VIF jakter afrikanere. Men egen ungdomssatsing fortsetter

Vålerengas sportssjef Joacim Jonsson skal sy sammen spillerstallen for 2023 og ser en utfordring. Stallen er for ung.

Og klubben er langt fra å sprenge utenlandskvoten, så dermed ser man også bredt internasjonalt.

Nå er han tilbake fra en reise i Ghana. Uten napp foreløpig.

Et ungdomslag

Men Vålerenga kan hente inntil seks utenlandske spillere hvis de ønsker det. Og har noen på radaren

– I år hadde vi elleve spillere i stallen som var 20 år eller yngre. Det er unikt. Vi har spillere på alle aldersbestemte landslag. Det er fantastisk for VIF, men A-laget trenger en bedre sammensatt spillergruppe, sier Jonsson til Dagsavisen.

I dagens tropp er det bare tre spillere med utenlandsk pass: Leonard Zuta (Makedonia), Brynjar Bjarnason (Island) og Amor Layouni (Tunisia).

– Hvorfor Afrika?

– Vi ser etter spillere som kan gå inn i et prosjekt for utvikling. Det skal ikke gå ut over vår egen satsing på unge spillere. Men fotballen er blitt slik at vi må se etter muligheter overalt. Hele verden er blitt vår lekegrind, sier sportssjefen som fikk oppleve en av tidenes berg-og-dal-bane-sesonger i sin nye klubb.

En elendig start, en strålende periode og en elendig avslutning.

Beste klubb i klassen

Det er Norsk Toppfotball som har kåret Vålerenga til landets beste klubb i bruken av unge, egenutviklede spillere.

I en såkalt akademiklassifisering topper VIF på mange parametre. Det gleder alle som jobber med talentutvikling i klubben.

Det gleder også sportssjefen.

Men for å skape et A-lag som hevder seg i norsktoppen, holder ikke det. Det har denne sesongen vist.

Siden 2014 har norsk fotball solgt spillere ut av landet for to milliarder kroner. Verdien av Norges 20 beste spillere i Europa har økt voldsomt, 617 prosent opp siden 2017, ifølge Norsk Toppfotballs rapport. Men Erling Braut Haaland er en av dem som presser tallene opp.

Men veksten viser potensialet i norsk fotball.

Kartlegger 09- og 10-årgangene

Dette betyr at alle klubber med ambisjoner jakter potensielt gull i yngre årsklasser. Og kontrakter skrives i ung alder.

– Vi må henge med og det er jo faktisk slik at vi nå må kartlegge 09- og 10-årgangene. Vi vet at konkurrentene våre gjør det, sier Jonsson.

For ordens skyld: Klubber kan ikke skrive kontrakter med spillere før de er 15 år gamle.

– Og jeg mener fortsatt at spillere i så ung aldri har best av å utvikle seg i hjemlig miljø. Det gjelder også dem vi har her.

– Ungdomssuksessen deres tiltrekker seg speidere og agenter?

– Ja, og fordi vi er en hovedstadsklubb merker vi det litt ekstra. Det er helt naturlig med den bredden vi har.

Salg før kjøp

Det var styremøte i VIF Fotball mandag kveld og Jonsson var med på møtet.

Det kan komme noen signeringer, men det er fortsatt slik at Vålerenga må selge før de kan kjøpe. Sammenlignet med Molde og Bodø/Glimt er Vålerenga i en annen økonomisk divisjon.

Det har vært snakk i hele høst om at Osame Sahraoui og Odin Thiago Holm er klubbens to store salgsobjekter. Ingenting konkret har skjedd, men ting kan fort utvikle seg.

– Jonatan Tollås Nation skal erstattes?

– Ja, det er høyt prioritert. I det hele tatt trenger vi en stabil sentrallinje med det jeg kaller sterke klubbspillere. Vi hentet Stefan Strandberg i fjor. Så kan de yngre spillerne utvikle seg med voksne folk rundt, seg, sier han.

Eliteserien fotball 2022: Rosenborg - Vålerenga (3-0) Er Osame Sahraoui VIF-spiller i 2023. Det blir snart avklart. (Ole Martin Wold/NTB)

Vekst i publikum

Trener Dag-Eilev Fagermo konstaterer også at det er høy agentvirksomhet i og rundt Vålerenga.

– Dette er annerledes enn det jeg var vant til i Skien. Men det er helt naturlig også med den suksessen vi har med unge spillere. Så må vi balansere dette riktig, sier han.

VIF-spillerne har nå ferie, laget samles rett over nyttår og reiser til Marbella på treningsleir 9. januar.

PS. Mandag startet salget av sesongkort for neste år. VIF hadde en publikumsøkning på 11 prosent i år (sammenlignet med 2019, før koronaårene). Snittet på Intility var 8.669. Det var tredje best i Eliteserien bak Rosenborg og Viking.

