Stefanovic forlater Vålerenga

Midtbanespilleren fra Serbia kom til Valle og Vålerenga i 2019-sesongen og har siden vært en markant spiller i A-laget.

Han forlater Norge med ett seriegull, to cupgull og tre sølvmedaljer fra karrieren i norsk fotball, melder klubben på sine hjemmesider fredag.

Hun spilte 85 kamper i den blå trøya og scoret 27 mål.

Vålerenga avslo et tilbud fra engelsk liga på henne tidligere i år, noe hun uttrykte stor skuffelse over.

– Vålerenga har vært mitt andre hjem, jeg er veldig takknemlig for hvordan jeg har blitt tatt imot her, sier hun i et avskjedsintervju med VIF TV.

Det er ikke opplyst noe om hvor veien går videre, men kontrakten hennes med VIF gikk ut etter denne sesongen.

Hun har tidligere uttalt til Dagsavisen at London og Chelsea ville vært hennes langsiktige drøm.

