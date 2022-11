Oh captain, my captain

Ingen spillere er større enn klubben. Akkurat dette er en uskreven lov alle tribuneslitere vet, men også en lov tribunesliterne gjerne beskylder enkeltspillere for å bryte med mer enn jevne mellomrom. Samtidig hadde det ikke vært så mye klubbhistorie å snakke om hadde det ikke vært for spillerne. I hvert fall ikke det som angår idrett og sportslige eskapader i denne klubbhistorien.

Sånn sett har jeg en bitte liten forståelse for hvorfor noen spillere får det for seg at alt handler om dem. Du kommer heller ikke utenom at mange av de aller beste i sine idretter også har egoer som ikke nødvendigvis glir sømløst inn i den norske folkesjela. Dessverre er det ofte slik at enkeltspilleres ego ikke korresponderer med klubbens ære og verdier, som supportere gjerne blir de høye beskyttere av.

Men noen ganger dukker det opp enkeltspillere som både er med på å skape klubbens sportslige ettermæle og som samtidig både innehar og formidler klubbens verdier på en eksemplarisk måte. I 2015 tok en slik spiller den lange turen fra Ålesund til hovedstaden og skapte med det VIF-historie. Etter at Freddy dos Santos la opp i 2011 hadde Vålerenga manglet en skikkelig frontmann for spillergruppa og for klubben.

Den rollen tok Jonatan Tollås Nation med den største selvfølge. Alle med hjertet i Vålerenga godtok dette, selv om han har dialekt. Vi supportere gjenkjente et ekte engasjement og den voksende kjærligheten Jonatan hadde for klubben. Han hadde ryggen til klubben, og vi hadde derfor ryggen hans. Tollås Nation Army var født.

Og Jonatan, eller Tollås som de fleste kaller ham, har hatt ryggen til Vålerenga. Det er ikke tvil om at det har stormet rundt klubben i tiden han har vært her – som vanlig – men uansett hvordan det har stått til på gressmatta så har han stått foran spillergruppa med rak rygg, rolig toneleie, og alltid med et smil på lur. Og akkurat som tidligere nevnte Freddy har han fremstått som en sympatisk fyr det ikke går an å hate, som sikkert har vært forferdelig irriterende for alle de der ute som hater oss. Også utenfor banen har Tollås representert klubbens verdier på en forbilledlig måte, der han blant annet har vært den eneste aktive spilleren som har gått med klubben i PRIDE-toget på sommeren.

Nå legger Tollås altså opp i en alder av 32 år. Grunnen forstår jeg så altfor godt. Selv bestemte jeg meg for å legge mine basketsko på hylla da jeg som 33 åring innså at det gikk tre til fem måneder mellom hver baskettrening, fordi knærne mine trengte restitusjon. Jeg tok hintet den femte gangen. Utrolig trist og jeg var ikke engang spesielt god, i motsetning til Vålerenga Fotballs eminente kaptein.

I flere uker har jeg undret meg på hvordan dette siste Aperopet før sesongen rundes av ville bli, etter hvert som resultatene bare har buttet imot. Hvordan jeg skulle klare å mane folk til en siste kamp før julestria tar oss. Nå er svaret åpenbart og vemodig. Kom dere på kamp på søndag for å hylle en spiller som allerede har fått legendestatus i klubben. En Nation vi alle kan følge og være stolte av. Det vil bli et stort Jonatan-formet hull igjen etter deg, Tollås, og en åpenbar sjef på banen mindre i stallen. Joachim Jonsson ønskes med dette lykke til med å finne en god nok erstatter. Tollås Nation Army vil bestå.

Det er ingen vits å bli hjemme på søndag, selv om sesongen virker kjørt. Kom og fyll opp tribunene, og syng for Jonatan Tollås Nation. Gi ham den verdige avslutningen på sin spillerkarriere som han fortjener.

Takk for lang og tro tjeneste i kongeblått, Tollås. Du går nå inn de legendariske rekker sammen med spillere som Freddy dos Santos, Morten Berre, Erik Hagen, Håvard Lunde og resten av Brakkebandet, samt «Bonden» Sørlie og Henry «Tippen» Johansen.

Og Tollås: Vi har sett hvordan du har vært forsanger i spillergruppa på syngingen etter en seier. Vi holder derfor av en plass til deg oppe på Østblokka fra neste sesong.

Av Trond Erik Sandgren

Supporterkollektivet Aperopet skriver i Dagsavisen hver fredag

