Oslo-ildsjeler i finaleheatet

Skeids dugnadsgjeng, Vålerengas Tifo-mekkere eller ildsjeler i Grorud og KFUM Oslo er blant de gjenværende i finalefeltet som Norsk Toppfotball og OBOS har nominert.

Om lag 500 kandidater fra hele landet ble nominert, men nå er lista redusert til 20 etter nettbasert avstemning de siste ukene.

En jury avgjør

I slutten av november skal vinneren kåres, men det er fortsatt mulig å stemme på hjemmesiden til fotballfrivillig.no.

– Kampanjen har fått en oppslutning vi bare kunne drømme om! Engasjementet viser jo med all mulig tydelighet at de frivillige i fotballen betyr enormt mye og at deres innsats blir satt stor pris på, sier Eddie Chr Thomas i OBOS.

– Dette er også en feiring av alle som bærer et så stort hjerte for idretten. Vi håper kampanjen vil bidra til å rekruttere flere frivillige, slik at vi sammen kan gjøre fotballen bedre, sier administrerende direktør i Norsk Toppfotball, Leif Øverland.

Grorud, KFUM, Skeid, VIF

Dette er de fire finalistene fra Oslofotballen:

♦Jan Erik Johansen, Grorud IL: Er materialforvaltere, altmuligmann og beskrives som spillernes helt.

♦Jorunn Tengesdal Stavnheim, KFUM Oslo: Omtales som frontfigur og gledesspreder. Jobber for å utvikle kvinne- og jentefotballen i klubben.

♦Dugnadsgjengen i Skeid Fotball. Beskrives som en rå gjeng pensjonister som jobber dugnad med anleggene på Nordre Åsen.

♦Vålerenga Tifo, Vålerenga Fotball. En stor gjeng frivillige som skaper tribunestemning og har ambisjoner om å lage landets råeste tifoer.

Avstemningen foregår fram til 16. november, deretter skal en jury kåre vinneren blant dem som får flest stemmer. Klubben vedkommende tilhører vil få en premiesum på 50.000 kroner, mens vinneren får 15.000 kroner.

PS. Vålerenga Fotball Samfunn er for øvrig vertskap for en stor konferanse om frivillighet i idretten i gymsalen på Intility stadion onsdag ettermiddag. Den er gratis og åpen for alle og arrangeres sammen med Oslo Idrettskrets, NFF Oslo, Frivillighet Norge og Oslo kommune. Der stiller blant andre byrådsleder Raymond Johansen og representanter fra klubber og krets.

