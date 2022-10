Ny avtale for Vålerenga-keeperen

Det bekrefter Vålerenga på eget nettsted tirsdag.

– Det er utrolig moro å få denne tilliten. Sesongen i år har gått veldig fort. Det har gått over all forventning etter at Kjetil Haug dro, sier burvokteren til vif-fotball.no.

Sjøeng spilte seg til fast plass i elleveren etter at Kjetil Haug ble solgt til Toulouse i fransk fotball.

– Jeg er veldig glad for at vi kan forlenge med de største talentene våre. Det viser at den tilliten vi gir betyr mye for dem og at de vil være i Vålerenga. Det betyr naturligvis mye for oss trenere, sier VIF-trener Dag-Eilev Fagermo.

