Tverrligger og ut, og da må Ullern vente litt til på redningen

ULLERN KUNSTGRESS (Dagsavisen): Ettersom også Notodden spilte uavgjort i sin kamp lørdag, er det status quo i 2. divisjons avdeling 1. Men allerede onsdag skal Ullern ut i en hengekamp mot Odds rekrutter, laget som ligger poenget bak dem på tabellen.

Hold deg oppdatert. Få Oslosportens nyhetsbrev fra Dagsavisen!

– Det blir nøkkelkamper hele veien inn nå. Men vi kan avgjøre dette sjøl, ser Aslaksrud til Dagsavisen etter en kamp der Strømmen fikk sin utligning seks minutter før slutt på straffespark.

Høyt press ga uttelling

Men for å ta det forfra:

Jens Aslaksrud sendte laget i ledelsen etter et drøyt kvarter da laget fikk uttelling for sitt høye press. Strømmen fikk ikke klarert, Aslaksrud snappet ballen og han banket ballen ned i motsatt hjørne med venstrebeinet.

– Ja, vi var våkne der da vi fanget den ballen. Så skulle vi fortsatt etter pause, men da tapte vi for mange andreballer, mente han.

Strømmen var i teorien ikke sikret ny kontrakt før denne kampen, men i praksis var de klare. Laget har variert veldig i prestasjonene med 5–0 over opprykkskandidat Arendal for en måned siden som det mest oppsiktsvekkende resultatet.

Fikk Strømmens toppscorer

Trener Kasey Wehrman (tidligere toppspiller for LSK) jaget sitt unge lag fra sidelinja.

Ullern og Aslaksrud hadde enda et mål inne før pause, men det ble annullert for en hårfin offside.

Andreomgangen ble en stillingskrig der det knapt ble produsert målsjanser. Ullern har fått Strømmens toppscorer fra i fjor, Sander Birkeland, i sine rekker i høst og spilte sin tredje kamp for klubben. (Han har også spilt for blant andre Grorud, Kjelsås og Oppsal). Også han var involvert i den nevnte situasjonen som nesten ga utligning.

For etter at Strømmen hadde utlignet på et korrekt idømt straffespark, gikk Ullern rett i angrep. En lang ball ble løftet inn, det ble headet, gitt retur og plutselig var Aslaksrud på blank kasse. Fra kloss hold fikk han fram beinet, men ballen slo opp i tverrliggeren og ned.

Ingen av lagene orket noen sluttspurt.

Skuffede Ullern-spillere takker dommertrioen for kampen. (Reidar Sollie)

Har ennå ikke vunnet borte

For de fleste lagene er det to kamper igjen, men for Ullern tre. Og den fordelen må utnyttes helst før siste serierunde hjemme mot Moss, som er med i en intens opprykkskamp med Arendal.

Før det skal Ullern ut i to bortekamper mot Odd2 og Ørn Horten. Og Ullern har ennå ikke vunnet på bortebane i år.

Ullern har tre poeng ned til direkte nedrykk der Notodden ligger. De er fratatt ett poeng som straff for utilfredsstillende økonomi. Men de har et tilsynelatende lettere program igjen, mot Kvik Halden som har berget plassen og mot Staal Jørpeland som er klare for nedrykk.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

FAKTA

2. divisjon menn avdeling 1 lørdag:

Ullern – Strømmen 1–1 (1–0)

Ullern kunstgress: 120 tilskuere.

Mål: 1–0 Jens Aslaksrud (16), 1–1 Lorent Callaku (straffe 84).

Dommer: Håvard Bjerkelund, Birkebeineren IL.

Gule kort: Nikolai Solberg, Strømmen.

Ullern: Andreas Olsvoll – Tomas Lopez Borgersen, Ismar Dizdar, Magnus Fosen – Lars Austnes, Lars Følstad, Harold Biata Mufoncol, Dreni Ademaj, Christoffer Skårn – Jens Aslaksrud, Sander Birkeland (Abdel Hedi Ali fra 86).