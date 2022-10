VG: Vålerenga anker overgangssak

Vålerenga er redd for at fotballkjemper i Europa heretter kan støvsuge det norske markedet uten at klubbene får en krone i kompensasjon. Det kan bli konsekvensen etter at Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) har valgt å støtte Brugge i overgangssaken til Opeyemi, ifølge avisen.

Ifølge VG har VIF etter FIFAs satser krevd 700.000 kroner i utdanningskompensasjon, siden klubben mener Opeyemi er et produkt av VIFs barne- og ungdomssatsing.

Men Brugge er uenig, og så langt står Vålerenga uten en krone i saken.

FIFA mener det samme som belgierne, mens Vålerenga på sin side får støtte fra Norges Fotballforbund (NFF). Nå anker Vålerenga saken inn til Idrettens voldgiftsrett (CAS), skriver VG.

