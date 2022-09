Energiprisene tvinger KFUM til å øke treningsavgiften: – Alarmlampene lyser

– De langsiktige konsekvensene er jeg veldig redd for. Nå må politikerne våkne. Alarmlampene lyser, sier Stenberg til NTB.

Han styrer klubben på Ekeberg i Oslo hvor prisen per spiller i høst skrus opp med 250 kroner. Det er ifølge klubben en firedel av den ventede økte kostnaden.

Hovedutgiften til KFUM er gass. Det brukes til å holde i gang kunstgressbanene gjennom vinteren. Regjeringens støtteordning for idrett og frivillighet gjelder ikke andre energiformer utover vanlig strøm.

– Det er ganske spesielt at én type energi gjør at noen barn får støtte, mens andre blir utelukket, sier Stenberg.

Han anslår, avhengig av når frosten kommer, at energikostnadene vil bli omkring 1,2 millioner kroner mer enn budsjettert for 2022.

KFUM opplyser at de i fjor hadde et underskudd på 1 million kroner. Det kom i hovedsak på grunn av fra økte gasspriser.

Situasjonen er fortvilende på Ekeberg.

– Vi er bekymret for frivilligheten. Det blir for dyrt å være med. Jeg er redd for ungene, og da forsvinner også foreldre og frivillige. Jeg er redd for at folk går lei. Det å hele tiden kjempe mot denne type kostnader som er så svære, er en gigantutfordring. Å dekke det inn med mer vaffelsalg, dugnader, turneringer og dopapirsalg … Det er begrenset hvor lenge man klarer å tyne det, sier Stenberg.

Tviler på ny ordning

Tidligere i år satte regjeringen av en egen pott for idretten og frivilligheten. Norges idrettsforbund har bedt om å få dekket 90 prosent av alt som kommer over 50 øre per kilowattime (kWh).

I dag får idrettslag kompensert 80 prosent av en gjennomsnittlig strømpris på over 70 øre kWh. Men støtten omfatter altså ikke gass. Kulturdepartementet opplyste nylig til TV 2 at det i øyeblikket ikke er aktuelt å se på en ny støtteordning.

– Nei, og jeg tror ikke vi kommer dit heller. Ordningen vi har er god og gjør nok at idretten og frivilligheten kommer seg gjennom, sa statssekretær Gry Haugsbakken i Kultur- og likestillingsdepartementet til kanalen.

– Flere vurderer å stenge

Det er ikke bare sin egen klubb Stenberg er bekymret for.

– Én ting er KFUM. Vi er en sterk og stor klubb. Jeg er veldig bekymret for de mindre miljøene. Å skaffe 70.000 kroner i en liten klubb kan velte lasset.

Stenberg har pratet med flere klubber i Oslo og omegn.

– Flere vurderer å stenge ned tidlig i høst og si velkommen tilbake til våren. Noen tenker å la det stå til så lenge man kan betale, og hvis ikke får man stenge, sier han.

