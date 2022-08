Vålerenga-midtstopper klar for Fredrikstad

– Jeg føler dette er riktig steg for meg nå. Jeg må prioritere spilletid og ser fram til å komme på plass i Fredrikstad, sier Skaret til VIFs nettside.

Det har blitt én kamp i cupen og kun fire minutter eliteseriespill på Skedsmo-gutten denne sesongen.

– Da jeg kom til Vålerenga, var Brage en spiller jeg hadde skikkelig tro på. Dessverre har vi ikke greid å få ut hele potensialet hans her, så jeg tror det er bra for han med et miljøskifte, sier VIF-trener Dag-Eilev Fagermo.

Landslagsstopper Stefan Strandberg ble nylig klar for Oslo-klubben.