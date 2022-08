Kåffa med kruttsterk borteseier over Sogndal: - Styrer kampen fullt ut

FOSSHAUGANE CAMPUS (Dagsavisen): Det var nemlig selvmålenes aften på Fosshaugane Campus søndag. Eirik Lereng scoret to (!) selvmål da KFUM tok en fryktelig sterk trepoenger søndag – eller gjorde han det?

Sogndal-stopperen var uheldig da han ble truffet etter at Robin Rasch fikk skutt fra 20 meter etter 39 minutter, som gjorde at ballen skiftet retning og gikk i mål. Og samme mann var nok en gang sist på ballen, denne gang etter 77 minutter, da Moussa Njie slo inn fra venstre. Lereng skulle klarere, men skled ballen i eget nett.

Eller var det første målet et selvmål? Robin Rasch mente selv at det første målet var hans etter kampen. Inne på fotballforbundets hjemmesider sto det at Lereng hadde scoret selvmål, men etter kampen var det endret til Rasch.

– Det er jo ingen tvil om at den er min. Jeg var inne hos dommeren og snakket med ham, og han skulle gjøre om. Det er et knallhardt skudd som hadde gått i mål. Så var den så vidt via en fot, men den er min. Klink, sier Rasch selv, før intervjuet må settes på vent, for KFUM-gutta skal feire.

– Styrer denne kampen fullt ut

Selvmål eller ikke – mål ble det uansett.

– Etter de første 15 minuttene styrer vi denne kampen fullt ut. Det er litt synd at vi ikke får satt 2-0, for da blir det litt ekkelt. Så scorer de 1-1, men vi slår bra tilbake og håndterer også avslutningen av kampen veldig bra. De siste 75 minuttene er vi mye, mye bedre enn dem, sier trener Jørgen Isnes og fortsetter:

– Vi skyter mye, og det lønner seg. Så har vi to i stolpen og. Hjemme må vi som oftest frem til fem meter før vi klarer å avslutte, så vi må ta med oss dette.

– Jeg er veldig fornøyd. Vi har masse sjanser og kunne scoret mange flere mål. Det er en tøff bortearena, så dette var veldig bra. Vi slipper ikke til noen særlige sjanser heller, legger Rasch til.

Kort vei opp

To mål riktig vei, og bare ett imot var nok til at KFUM vant 2-1 og dermed er oppe på 5. plass med 32 poeng etter at Raufoss gikk på et realt bananskall hjemme mot Stjørdals Blink og spilte 2-2. Kampen var deres tredje på rad uten tap, og klubbens niende seier for sesongen.

– Resultatene gikk vår vei i dag, ja. Kampene blir ekstra viktige fremover. Sandnes Ulf i neste blir også veldig tøff. Så vet vi at OBOS-ligaen svinger frem og tilbake og at alle lag slår hverandre, men vi har aldri hatt så mange poeng etter 19 kamper som vi har nå. Det er vi fornøyde med. Vi har et kjempeutgangspunkt nå for å ende topp seks, sier Isnes fornøyd.

– Vi er fornøyde med dagens resultater, men vi må ha fokus på neste kamp, så kjedelig som det høres ut som. Det er fortsatt mange kamper igjen og mange poeng å spille om, skyter Rasch inn.

Lang busstur hjem

Etter kampen ventet en seks-sju-åtte timers lang busstur hjem for KFUM.

– Vi elsker jo å kjøre buss! Det er det beste vi vet, sier Isnes ironisk, før han fortsetter:

– Det blir en fin tur hjem etter en seier. Jeg tror ikke det skal bli noe problem. Vi er jo så gode når vi kjører buss til og fra bortekamper, at vi kanskje bør begynne å kjøre buss til hjemmekampene og, sier Isnes med et bredt smil rundt munnen.

– Det er alltid greit med buss når man vinner. Jeg skal feire med masse kortspill. Ingen tvil om det, sier Rasch.

– Det blir ikke noe dansing fra meg. Jeg er så sliten nå, sier Moussa Njie, som var nest sist på 2-1-scoringen.

Sogndal best i gang

Det var to tabellnaboer på 6. og 7. plass som møttes til dyst søndag på Fosshaugane Campus, i regnvær og med en gradestokk under ti grader. Begge lag hadde 29 poeng og begge lag hadde scoret 33, men KFUM lå på plassen foran med fire færre innslupne enn Sogndal.

KFUM kom til kampen med hele fem utskiftninger fra sist oppgjør mot Åsane: ut med Fredrik Dahl, Remi-André Svindland, Keivan Ghaedamini, Moussa Njie og Johannes Nunez, og inn med debutanten Ayoub Aleesami, Dadi Gaye, Simen Hestnes, Petter Nosa Dahl og Tore Sørås.

– Det viser bare at vi har en bred og god stall. Vi har 22 spillere som alle er gode, og det viser vi i dag, sier Rasch.

Det var Sogndal som tok kommandoen fra start og hadde to brukbare muligheter innledningsvis. Jonatan Jonsson fikk både en og to muligheter fra sin høyre kantposisjon, men begge forsøkene ble blokkert oppofrende av Håkon Hoset og Jørgen Hammer.

KFUM tok over og tok fortjent ledelse

Heller ikke KFUM var helt ufarlige, og utover i omgangen tok gjestene i blått mer og mer over. Tore Sørås hadde gjestenes første mulighet etter drøye 20 minutter da han fikk skutt fra 12-13 meter, men spissen ble stoppet av Renze Faj i Sogndal-buret.

Og kampens soleklart største mulighet kom etter 33 minutter. Filip Delaveris fikk ballen på 20 meter og prøvde å curle ballen i lengste. Forsøket gikk i kryss-stanga og ut.

Derfor var det fortjent da KFUM gikk opp til 1-0 etter 39 minutter. Robin Rasch fikk ball i beina og fyrte av fra 20 meter. Ballen gikk via Eirik Lereng, skiftet retning og trillet i mål.

Og gjestene i blått fortsatte å kjøre. Like etter var det Håkon Hoseth som prøvde seg fra nesten nøyaktig samme sted som Delaveris. Denne gangen smalt ballen i stolpen og ut. To minutter etter det var Delaveris farlig frempå, men forsøket ble reddet av Fij og ut til corner. På den påfølgende corneren fikk Jørgen Hammer bra klem i headingen, men Fij vartet nok en gang opp med en klasseredning.

Sogndal hang skikkelig i tauene og var gade da dommer Steinar Hauge blåste til pause på 1-0. Det kunne fort vært 2-0, 3-0 og 4-0.

Kunne scoret, men ble straffet

KFUM kom ut i 100 i den andre omgangen og fikk en gigantisk mulighet allerede etter to minutter da Petter Dahl kom helt alene med Fij. Forsøket fra 2003-modellen gikk like utenfor. Den burde han utnyttet bedre.

Men der KFUM sløste med sjansene, var Sogndal nådeløse når sjansen først bød seg. 64 minutter sto på kampuret da hjemmelaget vartet opp et nydelig angrep. Sondre Ørjasæter sendte Gaye i pølseboden før han slapp til Jonatan Jonsson. Han var tidlig orientert og fant Ulrik Mathisen, som fra 16 meter skjøt ballen helt ned i hjørnet til 1-1. Det var den tidligere Vålerenga- og Skeid-spillerens første mål for klubben.

13 minutter senere tok KFUM tilbake ledelsen. Innbytter Moussa Njie kom rundt på venstre og slo hardt inn. På fem meter var Lereng igjen uheldig og skled ballen i eget mål.

Sogndal klarte aldri å sette inn noe særlig støt for en utligning, og KFUM holdt unna. Dermed ble det tre nye poeng til Koffa, som har Sandnes Ulf hjemme i neste.

Kampfakta:

Obosligaen, runde 17

Sogndal – KFUM Oslo 1-2 (0-1)

Fosshaugane Campus, 1344 tilskuere

Mål: 0-1 Eirik Lereng (selvmål 38), 1-1 Ulrik Mathisen (63), 1-2 Lereng (selvmål 76).

Dommer: Steinar Hauge.

Gult kort: Hördur Ingi Gunnarsson, Emanuel Grønner, Isaac Twum, Sogndal, Dadi Dodou Gaye, KFUM Oslo.

KFUM Oslo (5-2-3): Jonas Vatne Brauti – Dadi Dodou Gaye, Ayoub Aleesami (Keivan Ghaedamini fra 88.), Aaron Kiil Olsen, Jørgen Hammer, Håkon Hoseth – Simen Hestnes (Håkon Stavrum fra 88.), Robin Rasch – Filip Delaveris (Johannes Hummelvoll Nuñez fra 75.), Tore André Sørås, Petter Nosakhare Dahl (Moussa Njie fra 67.).

