Fransk klubb har lagt inn bud på Haug

Det er Nettavisen som melder om interessen fra den nyopprykkede klubben som nå spiller i Ligue 1, og som skal ha Vålerenga-keeper Kjetil Haug på ønskelisten.

Avisen skriver at Vålerenga skal ha mottatt et bud på 23-åringen, og at partene er «optimistiske» med tanke på å komme til en løsning. Hvis salget blir en realitet vil Vålerenga stå igjen med kun Magnus Sjøeng og Storm Kolbjørnsen på keepersiden, og i utgangspunktet uten mulighet for å forsterke laget før overgangsvinduet åpner igjen 1. august.

En løsning kan være å be om dispensasjon for å låne en keeper, og i tillegg kan man også låne spillere under 23 år gjennom hele året på grunn av den nye nasjonale utlånsordningen.

Etter fire år i Manchester Citys akademi returnerte Kjetil Haug til norsk fotball og Sogndal i 2018, før han i 2019 signerte for Vålerenga. Der har han vært reservekeeper bak Kristoffer Klaesson, fram til han ble solgt til Leeds sommeren 2021, og siden har Haug vært førstekeeper.

Med unntak av keepertabben han hadde i forrige kamp mot Rosenborg, har Haug hatt en god sesong så langt der han i flere kamper har reddet Vålerenga-poeng eller tap med styggere sifre som borte mot Molde og Bodø/Glimt i årets to første bortekamper.

Kjetil Haug var med da Vålerenga returnerte til treningsfeltet etter en liten sommerpause onsdag, og tiden vil vise om keeperen er med da Vålerenga tar turen til Aalesund 19. juni for første kamp etter oppstarten.

