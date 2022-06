Kjelsås-spillerne jubler etter seier mot Bærum Etter to seiere på rad mot Gjøvik/Lyn og Bærum, kunne Kjelsås-spillerne feire at de hadde vunnet to på rad for første gang siden august 2019.

Her jubler Kjelsås-spillerne etter to strake seiere for første gang på 1023 dager

Samtidig som Kjelsås sikret årets første borteseier, kunne Kjelsås-spillerne juble for å ha vunnet to kamper på rad for første gang siden august 2019. Etter to pandemiår og en forferdelig bortestatistikk de siste årene, var det mye som skulle ut i garderoben etter kamp.