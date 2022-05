Her er KFUM-trenerne midt i mesterliga-hysteriet

Isnes og trenerkollega Johannes Moesgaard er ihuga Liverpool-supportere. Da vi nådde dem på telefon i 17-tida, var de midt i koket, midt i byen. På en diger scene hadde akkurat en av tidenes største Liverpool FC-legender Kenny Dalglish holdt en liten appell hvor han snakket om at det var fint å se Liverpool-familien samlet også i den franske hovedstaden, og at to cuptriumfer skal bli til tre i kveld. Liverpool har allerede vunnet både den engelske ligacup- og FA-cupfinalen.

Etter Dalglish ble det spilt musikk på anlegget, og ja, du gjettet riktig; Beatles på full guffe!

Johannes Moesgaard er førstereis i Mesterliga-finale-sammenheng. Isnes var på det som omtales som “Mirakelet i Istanbul”, da gutta fra Beatles-byen kom sensasjonelt tilbake og vant finalen etter at AC Milan ledet 3–0 til pause. Liverpool scoret tre i løpet av seks minutter i 2. omgang. Kampen gikk til ekstraomganger, som endte målløse, og da Milans Andrij Sjevtsjenko bommet på den avgjørende straffa, var Liverpools femte Mesterliga-triumf var sikret. John Arne Riise spilte på dette legendariske Liverpool-laget. Han bommet i straffesparkkonkurransen, men ble altså ingen syndebukk.

Turistrunden

– Det var en vanvittig opplevelse å være vitne til. Jeg er nok roligere nå, 17 år senere. Mer kontroll på nervene, men de kommer rett før kampstart, vær du sikker, sier Isnes.

Moesgaard begynte å holde med klubben tidlig på 90-tallet, og da vi spør om årsaken, trekker han fram ett navn: Fowler!

Altså den legendariske spissen Robbie Fowler, som var en notorisk målscorer for de røde fra han debuterte i 1992. Fansen kalte ham Gud, det sier mye om statusen han hadde. Han er å se på TV2′s sending i kveld, invitert som ekspert på Stade de France.

De to KFUM-trenerne hadde aldri vært i Paris tidligere, og gjorde som turister flest da de ankom byen fredag. De kikket på Eiffeltårnet og tok turen til det verdenskjente kunstmuseet Louvre.

– En herlig by, sier de.

Jørgen Isnes har fått på seg den rette drakta, for anledningen. (Privat)

Tur retur Paris – uten billett

Isnes’ gode venn og tidligere fotballspiller Kim Holmen er en av flere tusen blodfans av Liverpool FC som har tatt turen fra Norge ned til Paris – uten billett. Kun for å være med det de kaller Liverpool-familien og se finalen på storskjerm sammen med tusener av andre fans.

Holmen har med sine to sønner på bilturen tur/retur Paris..!

Isnes vokste opp med tre eldre brødre. To av dem holdt med Liverpool, den tredje hadde Manchester United-drakt. Jørgens joinet flertallet, og har Steven Gerrard som den største av Liverpools mange helter.

– Jeg har kommet ut av tellingen, men jeg har iallfall sett dem 20 ganger på Anfield. Før Gerrard begynte sin karriere, var det John Barnes som var den store helten min. En vanvittig god fotballspiller, mimrer Isnes.

Vanvittige svartebørspriser

De to vil ikke røpe hvordan de fikk tak i billetter til kampen, som sies å være tidenes mest etterspurte finale. Det ryktes om svimlende beløp på svartebørsen.

– Før vi gikk inn på stadion hørte jeg om summer opp mot 50 000 – 60 000 norske kroner, sa Isnes til Dagsavisen da vi fikk ham i tale nummer to klokka 18.30. Da var de to Kåffa-trenerne inne på stadion, og det ble bekreftet at pumpa slo fortere på begge to.

Isnes sier han er sikker på at Liverpool kommer til å gå ut i kjent stil, og presse høyt, og er engstelig for de rommene de vil etterlate seg på Liverpools høyreside.

– Real Madrid er jo gode på kontringer, og jeg anser Trent Alexander Arnold på vår høyreside som det defensivt svakeste punktet. Det blir nok mye spill der, og Real Madrid har en livsfarlig spiss i Karim Benzema, avslutter en stadig mer nervøs Kåffa-trener Jørgen Isnes.

Real Madrid mot Liverpool. Det klinger over hele jordkloden.

Spanjolene er mestvinnende i Mesterliga-sammenheng med sine 13 titler. AC Milan står med sju triumfer, mens Bayern München og Liverpool FC deler tredjeplassen med seks pokaler hver.

Kampstart er klokka 21.00 og kampen sendes på TV2.

