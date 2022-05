Kneskade gjør at Pettersen kan bli førstekeeper i EM

LSK Kvinner opplyste torsdag at Cecilie Fiskerstrand mister resten av sesongen etter at hun røk korsbåndet på onsdagens trening.

– Først og fremst føler vi veldig med Cecilie, som er en viktig brikke for oss og Norge. Hun mister blant annet sitt store mål om EM-spill, sier LSK-trener Knut Slatleim til NTB.

Skaden oppsto ifølge han i en situasjon som kan skje på enhver trening. Fiskerstrand løp i lav fart, og så hang foten litt fast i gresset. Ifølge Slatleim står landslagskeeperen foran en skadeperiode på ni til tolv måneder.

– Det var en veldig kjedelig beskjed å få, og framfor alt for den som rammes mest av dette, Cecilie. Jeg lider med henne, som jeg vet har sett veldig fram til å gå inn i dette mesterskapet som nummer én på landslaget, sier landslagssjef Martin Sjögren til NTB.

Lang vei til landslaget for Pettersen

Han peker på at Fiskerstrand i lang tid måtte finne seg i å spille andrefiolin for Norge bak superveteranen Ingrid Hjelmseth.

– Den neste tanken er at dette er et tøft forfall for oss inn mot et mesterskap. Nå blir det opp til de keeperne som er aktuelle, å prestere og å vise god form, sier landslagssjefen.

Dermed seiler Vålerenga-keeper Guro Pettersen og Brann-keeper Aurora Mikalsen opp som to av flere aktuelle kandidater til å vokte det norske målet.

– Dagen før jeg ble tatt ut til min første samling med A-landslaget klarte jeg verken å sove eller spise. De aller fleste har en drøm om å spille på landslaget, og hvis jeg tenker tilbake på meg selv som liten barnefotballspiller og på alt jeg har endt opp med å oppnå så langt, klarer jeg ikke å beskrive følelsen av hvor gøy det er å være med på landslaget, sa Pettersen da hun var gjest i Dagsavisens podkast «Trikkeligaen» tidligere i år.

Pettersen har så langt denne sesongen imponert bakerst hos Vålerenga, som kun har sluppet inn to mål hittil i år.

– Det er veldig givende at landslagsledelsen ser den jobben jeg har lagt ned de siste årene, og at jeg har blitt tatt med igjen på landslaget. Alle valgene jeg tar er for å bli bedre, og når noen ser det og du blir tatt opp igjen på A-landslaget får man belønning for alt strevet. Det er ufattelig artig, og jeg jobber veldig hardt for å fortsette å være med på landslaget, sa Pettersen som fikk sin første landskamp da hun erstattet nettopp Cecilie Fiskerstrand i 5-1-seieren over Kosovo i april.

