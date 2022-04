VIF-kamp flyttes fra juli til mai – supporterne raser

Opprinnelig skulle Vålerenga spilt borte mot Tromsø 3. juli, men på grunn av at Tromsø i den perioden skal legge om kunstgresset søkte klubben NFF om å få flyttet kampen. Den søknaden ble innvilget, slik at kampen nå blir spilt torsdag 12. mai i stedet.

– Vi vet det er mange supportere som allerede har bestilt flyreise nordover, og beklager veldig det inntrufne. Vi håper også det er mulig å endre reisen slik at flest mulig blir med oss til Alfheim, skriver Vålerenga på sine nettsider.

Mange Vålerenga-supportere har de siste dagene tatt til Twitter for å lufte sin frustrasjon over at de har bestilt fly og hotell for å se Vålerenga i Tromsø, og at de nå sitter igjen med kostnader for en tur de allerede har betalt.

– Jeg forstår frustrasjonen dette medbringer. Klubben har i lang tid prøvd å finne finansiering til nytt kunstgress. Det vi har er for dårlig. Dette medfører en uheldig omberamming, men vi har dessverre ingen valg. NFF slipper ny dato i dag. Beklager, skriver daglig leder Øyvind Alapnes i Tromsø på Twitter om utsettelsen.

Fy faen! Tromsø-VIF flyttes fra juli til torsdag 12. mai, altså om knappe 3 uker. Vi som har bestilt tur kan bare se langt etter de pengene, som vanlig. Helt latterlig! https://t.co/4ZW9VXYsKp — Sjanten (@SjantenIkaros) April 20, 2022

Kjøpte flybilletter på forrige lønning når jeg hadde spenn. Tar meg ikke råd til nye billetter. Synd om det blir sånn. Hva er grunnen til at dekket ikke skiftes i løpet av de to første ukene i juni? — patrik the LAD (@patrikthelad) April 19, 2022