Mot operasjon for to viktige VIF-brikker – mister deler av sesongen

Vålerenga opplyser på sin nettside at han sliter med «en liten meniskskade». Det er ikke kjent hvor lenge Holm blir på sidelinjen.

– Vi vil vite mer etter at inngrepet er utført, sier Vålerenga-lege Erik Rosenlund.

Til VG sier VIF-trener Dag-Eilev Fagermo at han er ute store deler av vårsesongen.

I samme sak opplyser Christian Borchgrevink at det trolig går mot en operasjon også for han. Fagermo frykter med det at hele sesongen ryker for backen, som fikk inn Vegar Eggen Hedenstad som konkurranse før årets sesong.

Vålerenga serieåpner borte mot Molde 2. april. Deretter venter Haugesund på hjemmebane åtte dager senere.

Dette sa Christian Borchgrevink om skadesituasjonen da VIF var på Algarve tidligere i vinter:

