Toppseriens nye tabellfloke

ULLEVAAL STADION (Dagsavisen): – Jeg håper det, sier VIF-kaptein Stine Ballisager Pedersen, som fronter en utfordrer til seriegullet, mens Lyns kaptein Kirvil Odden er ærlig på at Lyn neppe befinner seg i den posisjonen.

Hold deg oppdatert. Få Oslosportens nyhetsbrev fra Dagsavisen!

– Det meste er nytt hos oss, men jeg består, sier keeperen i Lyn til Dagsavisen. Hun var med å berge plassen i fjor høst slik at det er tre rene Oslo-lag i årets toppserie ettersom Røa gikk ubeseiret gjennom 1. divisjon og er der de hører hjemme.

Lyn og Vålerenga møtes allerede i andre serierunde, men kampen må flyttes til Grorud fordi Lyns hjemmebane på Kringsjå ikke er spillbar.

Sluttspill for alle

Men 2022-sesongen innebærer altså et nytt seriesystem som det settes mange spørsmålstegn ved.

Kortversjonen er at de fire beste etter 18 serierunder går til sluttspill, mens de øvrige går til et nytt serie som kobles med de to beste lagene fra 1. divisjon. Og ettersom to serier blandes, må poeng og målscore nulles ut.

I praksis betyr det at de lagene som tidlig skjønner at de ikke havner topp fire, egentlig ikke har tellende kamper før til høsten. For det er den nye serien som avgjør hvem som skal rykke ned.

Mange treningskamper

Toppserien 2022 Røas Ragne Hagen Svastuen må vente på seriestarten. Men laget hennes åpner mot Brann søndag. (Terje Pedersen/NTB)

– Ja, det kan bli mange treningskamper her, sier Lyn-trener Tom Stenvoll som er kritisk til systemet. Men han ser at det har verdi for de beste lagene som skal ruste seg til Europa-spill ved at de får flere toppkamper.

– Ja, og vi satser selvsagt på topp fire slik at vi er med der, sier VIFs Stine Ballisager Pedersen.

Men for de seks nederste lagene kan det bli en pussig sesong.

Røas veterantrener Geir Nordby har vært kritisk til det nye systemet hele veien, ut fra et enkelt prinsipp. Man skal ikke tukle med fotballtabellen.

– Men akkurat nå er jeg for, gliser han. – Fordi vi har vært uheldige med mange skader som gjør at vi blir litt svekket i starten. Men det er jo litt pussig at det ikke spiller noen rolle om vi blir nummer fem eller ti med tanke på det som skal skje til høsten, sier han til Dagsavisen.

Riises Avaldsnes

Han får følge av Toppseriens mest meritterte trener, John Arne Riise, som skal lede Avaldsnes i en sesong som også handler om å berge plassen.

– Jeg skjønner behovet for å prøve noe nytt, men det blir pussig med den høstserien der det bare handler om å unngå nedrykk, vinneren av ligaen spiller egentlig ikke for noe, sier han.

Men det er altså ikke fokuset for det alle regner som de fire store: Regjerende seriemester Brann (som het Sandviken i fjor), Rosenborg, LSK Kvinner og Vålerenga.

– Nei, vårt mål er opplagt. Vi skal være med i tetkampen, sier Ballisager Pedersen, som fik en fin opplevelse ved å slå Brann 2–0 i generalprøven sist helg.

Hun utdyper situasjonen i VIF i siste podkast av Dagsavisens “Trikkeligaen”, der du også møter trenerne og kapteinene i Lyn og Røa ved siden av VIFs nye assistenttrener Steinar Pedersen.

Seriestart med krykker

Trikkeligaen er en podkast fra Dagsavisen om oslofotball. Den kan høres på Apple Podcasts her, på Spotify her, eller der du vanligvis finner podkaster. I tillegg kan du høre den i spilleren under:

Brann serieåpner borte mot Røa, og det er Røas visekaptein Ragne Hagen Svastuen glad for. Men mye tyder på at kampen blir utsatt på grunn av koronautbrudd hos Brann.

– Det blir en moro start for oss der vi gjerne kan overraske litt, sier Svastuen, som dessverre selv ikke kan spille. For hun humper rundt på krykker etter en meniskskade. Men til høsten er hun klar.

Og det er som kjent da Toppserien skal avgjøres …

Daglig leder av Toppfotball Kvinner, Hege Jørgensen, skjønner at det blir debatt rundt det nye systemet, som ble utsatt ett år på grunn av pandemien.

– Nå spiller vi slik som dette i år, så får vi evaluere dette etter sesongen og se om vi vil gjøre endringer, sier hun.

NRK har rettighetene til årets liga og plukker ut en TV-kamp fra hver runde. Resten streames på NRK TV.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

FAKTA

Toppseriens første serierunde spille slik:

SØNDAG 15.00: Arna-Bjørnar – Lyn, LSK Kvinner – Kolbotn, Rosenborg – Avaldsnes, Røa – Brann. MANDAG 20.00: Vålerenga – Stabæk (NRK2).

Toppserien og 1. divisjon skal spille et grunnspill, og et sluttspill. I begge divisjonene skal det spilles dobbel serie. Det tilsvarer totalt 18 kamper pr. klubb i det som utgjør grunnspillet.

Mesterskapsligaen: 1–4. plass i Toppserien. Disse spiller et sluttspill i dobbel serie. Nummer en starter på 6 poeng, nummer to med 4 poeng, nummer tre med 2 poeng og nummer fire med 0 poeng. Målforskjellen nulles ut. Vinneren er seriemester. De to beste lagene til Mesterligaen.

Kvalifiseringsligaen: 5–10. plass i Toppserien + 1–2. plass i 1. divisjon, totalt åtte lag. Disse spiller enkel serie. De fem beste holder plassen i Toppserien, nummer seks spiller kvalifisering, mens de to siste lagene rykker ned. Alle starter med 0 poeng og 0–0 i målforskjell.