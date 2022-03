Kjelsås stadig ubeseiret i oppkjøringen

GREFSEN STADION (Dagsavisen): Det skjedde ikke all verden på Grefsen Stadion lørdag i det målløse oppgjøret mot Gjøvik-Lyn, som rykket opp med soleklar margin fra 3. divisjon i 2021.

– Vi spiller nok en treningskamp hvor vi slipper til lite sjanser. Vært veldig solide i den defensive delen av spillet en god stund nå og det gir fin ro og trygghet for resten av oppkjøringa, sier assistenttrener Jørgen Bjørn til Dagsavisen. Han var tilgjengelig av trenerne etter poengdelingen. Mon tro om Kampen sparer seg til seriestart?

– Vi skaper seks-sju kvalifiserte sjanser, så logisk sett er det en kamp vi bør bikke. Naturlig neste steg for oss blir dermed å jobbe med skarpheten på siste tredel. Gjør vi det tar vi enda ett steg.

[ Lyn scoret i første og siste minutt: – Formen kommer seg, sier Tavakoli ]

Ubeseiret i oppkjøringen

Dermed står Kjelsås med tre seirer og to uavgjorte etter de fem første treningskampene denne vinteren. De er med andre ord i rute til seriestart hjemme mot Eidsvold Turn 9. april. Eller?

– Det er et stort spørsmål som det er vanskelig å svare kort og konsist på. Men jeg føler at vi tar steg i faser av spillet fra uke til uke nå, og det er egentlig det eneste vi bryr oss om. Blir vi bedre hver dag, hver uke og hver måned er vi den beste versjonen av oss sjøl når seriestarten kommer 9. april, sier Bjørn.

– Vi kan ikke kontrollere hvor gode de andre blir, så vi konsentrerer oss kun om gode treningsuker og gode prestasjoner. Da skal jeg love deg at vi blir vi ekle å møte både hjemme og borte i år! Når det gjelder troppen begynner den å sette seg og se ganske komplett ut, men vi har veldig mange spillere som er interessante for øverste nivå i Norge så det er et spenningsmoment, sier han videre.

Flere får vist seg fram

Relativt sett opp mot nivå er vi en av de klubbene som har hatt flest u-landslagsspillere de siste årene, sier treneren.

– Vi hadde to innom G19 og U20 landslagene i fjor og det blir flere i løpet av året om landslagstrenerne tar turen innom Oslos Tak i løpet av våren!

Kampen gjorde i tillegg totalt seks bytter – to før pause, tre i pausen og ett like før slutt.

– Mange spillere får sjansen til å vise seg fram og konkurransen gjør alle skarpere og mer skjerpa på hver eneste økt.

– Det er en suksessfaktor om vi skal få en god sesong. Fortsatt litt skader som gjør at Yaw Paintsil blant annet spilte venstreback, men han håndterte det utmerket!

[ Skadeskutt Start frustrerte Skeid på Sørlandet ]

Paintsil god på backen

Han trekker fram nevnte Paintsil, som spilte venstreback, og Marthinussen, som to spillere som var gode lørdag.

– Sigurd Martinussen vært ekstremt solid og stødig så langt. Han var god igjen i dag. Yaw var også sjokkerende god på backen. Jeg skjønner at flere eliteserieklubber vil ha Yaw.

Han kan også røpe at de holder på å selge en spiller, men kan ikke si stort mer. Men Dagsavisens utsendte får likevel lirket noe ut av Bjørn:

– Angående hvem som selger, er det konfidensiell info enn så lenge, men om man studerer dagens tropp så mangler det noen navn. Ett av de spiller nok ikke i blått igjen for å si det sånn, sier Bjørn.

Slik har det gått i treningskampene så langt:

5. februar: Kjelsås-Grorud 2–0

12. februar: Fram-Kjelsås 0–1

19. februar: Ullern-Kjelsås 1–1

26. februar: Bærum-Kjelsås 0–1

Dette er treningskampene før seriestart:

12. mars: Kjelsås-Frigg 13.00 på Grefsen Stadion

19. mars: Kjelsås-Ullern 12.00 på Grefsen Stadion

26. mars: Skeid-Kjelsås på Nordre Åsen, tidspunkt ukjent

2. april: Kjelsås-Lyn 12.00 på Grefsen Stadion

Slik startet Kjelsås:

Wililam Da Rocha – Runar Brenden, Helmer Rusten, Lars Brotangen (k), Yaw Paintsil – Ahmed Abbas, Jacob Blixt-Flaten, Jakob Emblem Olsen, Jacob Hanstad, Filip Gripsgård, Ole Erik Midtskogen









Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen