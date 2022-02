VIF-backen solgt til Tromsø

Venstrebacken hadde opprinnelig ett år igjen av kontrakten med VIF, men nå skal han spille i Norges nordligste eliteserieklubb sammen med storebror Sakarias Opsahl, melder VIF på sine hjemmesider.

20-åringen debuterte for Vålerengas A-lag i cupen i 2019, og fikk eliteseriedebuten mot Molde på bortebane året etter. Totalt står han oppført med fire kamper for A-laget, samt 56 kamper og tre scoringer for Vålerenga 2 i 2. divisjon.

- Oskar har vært i A-stallen i noen år uten å spille seg til en plass på laget, og hadde et sterkt ønske om å prøve noe nytt. Da Tromsø kom på banen og ville signere han, ble det en god avtale for alle parter, sier sportssjef Jørgen Ingebrigtsen.

Opsahl har vært med Vålerenga til Marbella. Onsdag reiser laget videre til Portugal, men Opsahl blir værende igen og møter sin nye lagkamerater som også kommer ti Marbella.

