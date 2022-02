Tidligere Skeid-spiller solgt til Frankrike – lånes ut til VIF

Etter halvannen sesong i Skeid ble Taofeek Ismaheel solgt til FFK etter 2020-sesongen var ferdig, og til tross for en litt treg stert i Fredrikstad kom det allerede bud fra utlandet sommeren 2021. Ved midnatt ble det klart at kantspilleren går til franske Lorient, etter at agenten Mikhail Adampour bekreftet overgangen til VG og Nettavisen.

– Overgangen gikk gjennom 23.59. Denne overgangen vil fungere som et symbol for alle fotballspillere i OBOS-ligaen og kommende talenter om at alt faktisk er mulig, forteller Adampour til VG.

Fredrikstad Blad erfarer at overgangssummen skal ligge på rundt sju millioner kroner, som gjør at det også blir litt penger på Ismaheels tidligere klubb, Skeid. Det bekrefter også daglig leder, Daniel Holmeide Strand.

– Vi har krav på noen prosenter i solidaritetsmidler, skriver han i en SMS til Dagsavisen.

Samtidig skriver Nettavisen at kantspilleren, som står oppført med 19 mål på 70 kamper for Skeid og FFK, blir lånt ut til Vålerenga fram til sommeren.

Lorient sikret seg samtidig også Ibrahima Koné fra Sarpsborg, for det Sarpsborg beskriver som klubbens største salg noensinne.

[ Større klubber ser på FFK-juvelen: – Interessen er stor ]