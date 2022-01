Kåffa kan møte regjerende mester Viking i kvarten: – Vi går for et cupeventyr

Som en konsekvens av koronasituasjonen ble det kun spilt tre runder i fotball-NM i fjor. De øvrige rundene er skjøvet til i år. 4. runde spilles 12. og 13. mars. Bare en uke deretter er det klart for kvartfinaler. De spilles 19. og 20. mars.

Der skal KFUM Oslo møte Brann, og torsdag ble det klart hvilket lag Kåffa møter i en eventuell kvartfinale. Det ble vinneren av oppgjøret mellom Kongsvinger og Viking.

– En trekning midt på treet. Viking hjemme er tøft hvis vi slår Brann, men samtidig er det på hjemmebane. Borte mot Kongsvinger er et rent Obos-oppgjør og er selvfølgelig mulig å vinne, sier Jørgen Isnes til Dagsavisen om trekningen.

Grunnen til at kvartfinalene ble trukket halvannen måned før 4. runde blir spilt, var for å gi klubbene mer forutsigbarhet og arrangørklubbene bedre tid på å forberede seg. Det gjelder ikke for KFUM, som uansett ikke får vite om de får hjemme eller bortekamp før etter 4. runde er spilt.

Grunnen til det er at det lavest rangerte laget skal spille hjemmekamp, og siden Kongsvinger er rangert lavere enn KFUM siden de spilte i 2.divisjon i fjor, så blir det bortekamp hvis de slår ut regjerende mester Viking.

– Vi er nå eneste Oslolag igjen i cupen, så nå er det bare å fylle opp Intility. Jeg regner med Engafansen står klar til å hjelpe oss mot Brann, sammen våre trofaste Profeter. Det kunne vært verre, men også bedre. Uansett vi går for et cupeventyr tidlig i sesongen, sier Isnes.

Resten av kvartfinalene spilles slik:

Aalesund/Bodø/Glimt – Nardo/Lillestrøm, Molde/Odd – Åsane/Sarpsborg 08, Sandnes Ulf/Start – Raufoss/Strømsgodset, KFUM Oslo/Brann – Kongsvinger/Viking.

Semifinalene i cupen spilles 6. og 7. april. De trekkes etter at kvartfinalene er spilt.

Finalen er satt til 30. april.

