Skeids Abel Stensrud er Odds nye spiss

Stensrud scoret 22 mål på 22 kamper for Skeid som rykket opp til 1.-divisjon i fjor. I åtte av kampene var han innbytter. Seks av spissens mål kom i nest siste serierunde, da Skeid sikret opprykket med 12-0-seier over Rosenborgs 2.-lag.

– Etter sesongslutten i 2021 har Abel vært veldig ettertraktet blant norske klubber. Det er en ung spiller som passer godt inn i måten vi tenker utvikling på. Vi har fulgt ham en stund, og vi har jobbet litt i kulissene for å få ham på plass, sa Odds sportssjef Tore Andersen da han presenterte forsterkningen.

300.000 kroner

Det vil koste Odd 300.000 kroner i utdanningskompensasjon til Skeid å hente tenåringen, ettersom han kun hadde amatørkontrakt i Oslo-klubben, skriver Varden.

Odd hadde en trøblete sesong i fjor og endte på 13.-plass i Eliteserien. Det var riktig nok god margin med sju poeng ned til Brann, som endte på plassen bak og måtte ut i kvalifisering.

– Jeg forventer at disse to årene skal bli veldig bra for Odd, for fansen og for meg. Det jeg kan bidra med er å score mål, ha en helt vill innsats og bidra til å få mer trøkk i Odd, sier Stensrud.

Skeid ønsker lykke til

I et intervju med Dagsavisen tidligere i januar gjorde han det klart at han ville forlate klubben.

- Abel har utviklet seg godt i Skeid gjennom hardt arbeid. Han har vært blant de som har trent hardest og best, og da er det ikke unaturlig at han tar de stegene han har tatt. Det er jo også veldig gøy at en Skeidgutt nå blir Eliteseriespiller, og vi unner han denne muligheten, sier trener Gard Holme til Skeids hjemmeside.