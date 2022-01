Tidenes Oslo-ellever i fotball. Hvem skal med?

- En umulig, men morsom øvelse, sier programleder Aslak Borgersrud om oppgaven å sammenligne spillere fra 30-tallet til i dag.

Og for all del: Begge kjønn skulle med. Men det ble et stort maskulint flertall.

Forutsetningen er at spilleren er født og i hert fall litt oppvokst i Oslo. Derfor falt blant andre Lyn og landslagets toppscorer Jørgen Juve ut. For han er fra Porsgrunn.

historiskebilder Første cupfinale etter krigen (1946) Lyns kaptein Øivind Holmsen (t.h.) hilser på Fredrikstads kaptein Gunnar Andreasen (til venstre). Over 30.000 tilskuere samlet seg på Ullevaal. (Holm Knut Edvard/NTB)

Det ble lange diskusjoner og mange avveininger for å finne fram til elleveren. Diskusjonsmakkerne Pål Karstensen, Haakon Thon, Reidar Sollie og Aslak Borgesrud har det til felles at ingen av dem opplevde Bronselaget og deres prestasjoner på 30-tallet. Så her måtte vi lese oss opp.

Vi endte med en bred bruttotropp. Disse var inne i diskusjonen:

Keepere: Henry “Tippen” Johansen (VIF), Kjell Kaspersen (Skeid), Andre Hansen (Bjerkealliansen, Skeid).

Forsvar: Amin Nouri (VIF, Klemetsrud), Omar Elabdellaoui (Skeid, Sagene), Dan Eggen (Ready), Kjetil Wæhler (VIF, Frigg), Frank Olafsen (Skeid), Ivan Näsberg (VIF), Fredrik “Fingern” Horn (Lyn), Haitam Alesaami (Skeid, Holmlia), Jan Birkelund (Skeid), Øivind Holmsen (Lyn, Fagerborg).

Midtbane/kant: Mats Møller Dæhli (Lyn), Morten Thorsby (Heming), Daniel Braaten (Skeid), Vidar Davidsen (VIF, Frigg), Ghayas Zahid (VIF), Tor Egil Johansen (Skeid), Einar Bruno Larsen (VIF), Ragnar Larsen (Sandaker), Frithjof Ulleberg (Lyn), Caroline Graham Hansen (Lyn), Kristine Edner Wæhler (Røa).

Angrep: Ola Dybwad Olsen (Lyn), Moa Abdellaoui (VIF, Skeid), Joshua King (Romsås), Arne Brustad (Lyn), Erik Botheim (Lyn), Hans Nordahl (Skeid), Marianne Pettersen (Høybråten og Stovner).

Hva vi endte på: Det må du til podkasten for å høre.

Joshua King, nå i Watford, var et opplagt valg i troppen. (Rui Vieira/AP)

Et av navnene som falt ut var eksempelvis Steffen Iversen. Født i Oslo og har til og med spilt for VIF, men vi regnet ham som trønder. Men må nevnes! Og hva med Oslo-ikonet Morten Berre? Bare statusen hans burde jo være nok, men det ble for få landskamper...

Og hvem har vi glemt?For det er jo sikkert mange!

Og hvem skulle trene laget? De samme vilkårene gjelder der. Og valget ble kanskje en overraskelse for mange...

Trikkeligaen er en podkast fra Dagsavisen om oslofotball. Den kan høres på Apple Podcasts her, på Spotify her, eller der du vanligvis finner podkaster. I tillegg kan du høre den i spilleren under:

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen