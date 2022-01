Tidligere HamKam-keeper inn i VIFs trenerapparat

Polske Lukasz Jarosinski kom til Alta i 2012, og har siden det vært innom Alta, Hønefoss, Strømsgodset og to perioder i HamKam avbrutt av en toårsperiode med KI Klaksvik på Færøyene. 83 kamper fikk han for HamKam i sine tre sesonger der mellom 2017 og 2019, og foran årets sesong kom han tilbake til Hamar, der han fikk være med på opprykket til Eliteserien.

Etter sesongen gikk imidlertid kontrakten hans ut, og nå har Jarosinski og Vålerenga kommet til enighet om at den tidligere toppkeeperen går inn i VIFs trenerapparat. Det melder Vålerenga på sine hjemmesider torsdag.

– Jeg er veldig glad for å få denne muligheten i en så stor klubb, og som i tillegg har Norges beste akademi. Jeg har fått et veldig godt inntrykk av Vålerenga, og følt meg virkelig velkommen her. Hovedansvaret mitt blir oppfølgning og trening for keeperne mellom 16 og 20 år, samt være tilgjengelig for dem når de har behov for noe ekstra, sier 33-åringen til klubbens hjemmesider.

Jarosinski har den nest høyeste UEFA-lisensen som keepertrener, og rekruttrener Øystein Sanden gleder seg over å styrke apparatet rundt Vålerengas talentfulle unggutter.

– Vi er veldig glade for å få Lukasz med på laget. Han har lang erfaring fra både norsk og internasjonal fotball som spiller selv, og nå går han inn i sin første jobb som keepertrener, sier Sanden og fortsetter:

– Jeg har fått et veldig godt førsteinntrykk av Lukasz. Han er vanvittig dedikert og en profesjonell type som jeg vet vil tilføre teamet mye kompetanse, legger han til.

