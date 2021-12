Interesse rundt tidligere VIF-stopper: – Har avslått to bud

Nakkim har lagt bak seg en god sesong tross de brunkleddes nedrykk.

– Vi har avslått bud fra to klubber, sier Mjøndalen-trener Vegard Hansen til Drammens Tidende.

Hansen legger til at budene hittil har vært for lave, men at det ene budet fort kan utvikle seg til at Nakkim blir solgt.

25-åringen meldte overgang fra Vålerenga før 2020-sesongen. Kontrakten hans går ut til sommeren.

– Jeg har seks måneder igjen av kontrakten. Jeg er 25 år og har selvfølgelig store ambisjoner. Jeg har også fått høre at det er konkret interesse for meg av klubber i både Norge og utlandet. MIF får bare ta stilling til det som kommer inn, sa Nakkim til Drammens Tidende før jul.

