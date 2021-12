Det bekreftes av klubben på vif-damefotball.no. 24-åringen skal ha et ønske om å prøve noe nytt.

– Det er med bankende hjerte at jeg forlater Vålerenga. Jeg har vært utrolig glad for min tid her. Takk for at dere var mitt andre hjem, skriver dansken blant annet.

Madsen scoret åtte mål på 66 kamper for Vålerenga.

