Tid for evaluering

Men at vi er bedre stilt nå enn for bare noen år siden er det ingen tvil om.

Søndag avsluttes fotballsesongen 2021 for Vålerenga, og det er egentlig helt greit. Selv om laget har en teoretisk sjanse til å ta fjerdeplassen – som kan gi europacupspill – er det nok få som vil protestere på påstanden om at dette har vært et skuffende fotballår.

Både gutta og jentene leverte til gagns på banen i fjor. Damene vant både serien og cupen, mens herrene tok sin første medalje på ti år da de endte på tredjeplass. I år har det imidlertid kladdet for de begge.

Selv om damene ble cupmestere, er det ikke til å stikke under stol at fjerdeplassen i serien var langt unna det man både forventet og håpet på da sesongen ble sparket i gang. Herrene skulle gjenskape fjorårets suksess og for alvor etablere seg i toppen. I stedet ligger det an til en plass omtrent midt på tabellen.

Marginene som vippet i favør Vålerenga i fjor, har i stor grad uteblitt i år. Begge lagene hadde uflaks med trekningen i hver sin europacup som gjorde at gutta røyk ut på første hinder, mens jentene røyk ut rett før det verdifulle gruppespillet i Champions League startet. Etter alle solemerker blir det en 2022-sesong uten europatur for noen av lagene.

Det gir de begge en gylden anledning til å foreta en grundig evaluering på hva som sviktet denne sesongen.

Den evalueringen har startet for damene som så hovedtrener Jack Majgaard Jensen forlate sin posisjon etter serien var ferdigspilt. Ledelsen i klubben jobber i disse dager med å få på plass en hovedtrener som skal løfte laget til topps neste sesong. Uten europacup må stallen slankes, og allerede har fire spillere takket for seg. Enhver stein skal snus for å finne veien tilbake.

Den samme evalueringen vil nok helt sikkert herrene gå gjennom også. Selv om det bare er et ytterst smalt mindretall som vil gjøre noe med hovedtrener Dag-Eilev Fagermo, må ledelsen sette seg ned for å finne ut hvorfor laget underpresterer som de gjør, spesielt når høstmørket senker seg over hovedstaden.

Overgangsvinduene for gutta i år har vært en gedigen skuffelse. Vålerenga vil alltid være en klubb som må selge når bud på flere titalls millioner tikker inn, men i år sviktet rekrutteringen da erstatterne skulle hentes inn. Med tanke på at det kun er serieleder Bodø/Glimt som har tapt færre kamper enn Vålerenga i år, er det ikke mange marginer en riktig nyervervelse kunne snudd noen av de 12 uavgjortkampene til seier.

Gjennom hele fotballåret 2021 har man hatt en følelse av at det er noe uforløst hos både damene og herrene så man behøver ikke snu altfor mange steiner. Det gjelder å få ut det lille ekstra, det lille som skiller oss fra en middelhavsfarer og en medaljegrossist.

Selv om det per nå virker veldig langt opp til Bodø/Glimt og Sandviken, ligger det i ryggmargsrefleksen til enhver supporter å tro på bedre tider neste sesong. En sesong som for alvor vil sende oss på vei mot totalt verdensherredømme. Det synes jeg vi har fortjent!

Med siste fotballkamp rett rundt hjørnet, tar vi i Aperopet en liten vinterpause fra vår faste spalte her i Dagsavisen. Nå skal vi legge drakta i skapet, mens vi krysser fingere for at den ikke krymper altfor mye til det blir dags å ta den på igjen når sola titter fram en gang utpå vårparten. Imens tar vi på hockeydrakta og håper vi kan dra på Jordal snart igjen.

Fra alle oss i Aperopet ønsker vi alle en riktig god jul og et godt nytt Vålerenga-år!

Av Frank Ove Hansen

Supporterkollektivet Aperopet skriver i Dagsavisen hver fredag. De er tilbake neste år.

