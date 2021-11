VIF-sjefen tilbake på stadion for første gang etter badeulykken: – Tre lange måneder

Torsdag var 54-åringen tilbake i VIFs stadionlokaler for første gang siden ulykken ved sitt eget hjem i Tønsberg. Han pådro seg en alvorlig nakkeskade.

– Det har vært tre lange måneder for en utålmodig mann. Jeg liker å jobbe og å være i full vigør, og plutselig fikk jeg ikke gjøre noe som helst. Med det sagt så er jeg takknemlig for at armer og bein fungerer, og at jeg med god opptrening får kommet meg fullt i gang, sa Espeseth på medlemsmøtet.

Han ble daglig leder i Vålerenga i 2016. Før det hadde han tilsvarende jobb i Strømsgodset.

Espeseth har væt helt og delvis sykmeldt siden stupeulykken.

