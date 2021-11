Grorud: - Rasismen har ikke dempet seg, tvert i mot

Det var Groruds spillerutvikler Axel Berg Mehn-Andersen som i forrige uke meldte i sosiale medier om “hans verste opplevelse noensinne”. Klubben vil ikke gå ut med hvilken klubb som var motstander fordi saken har endt i påstand mot påstand.

“I høst har vi opplevd den verste rasimehendelsen i vår tid i fotballen. Så utspekulert. Veldig nedlatende og ikke minst ord og holdninger ungdom midt i sin identifiseringsfase ikke skal høre og oppleve fra en voksen person. Uakseptabelt”, skrev Axel Berg på Twitter.

Tilfellene øker

– Det var en trener involvert i saken, og det gjorde det enda verre for meg, sier Axel Berg til Dagsavisen. Han ledet Grorudlaget i den aktuelle kampen.

Vilde Mollestad Rislaa er ansvarlig for barnefotballen i Grorud og hun varslet for et år siden om rasismen flere Grorudlag var utsatt for.

– Vi opplever at tilfellene ikke er blitt færre, men oppfølgingen fra NFF og deres varslingssystem er blitt mye bedre, sier Mollestad Rislaa til Dagsavisen.

I kjølvannet av den siste saken organiserte Grorud og samarbeidsklubben Stabæk en kamp for å markere at kampen mot rasismen må holdes levende.

– Spillerne reagerte veldig på det som skjedde, men det ble litt motløse da de skjønte at det ikke ble noen reaksjon, sier Axel Berg.

Klubben tok kontakt både med motstanderlagets ledere og NFF Oslo (Oslo fotballkrets).

– Det ble påstand mot påstand om hva som var blitt sagt. Men NFF kom på banen umiddelbart og tok tak i det og har fulgt veldig godt opp, sier Berg.

Flere negative hendelser

I Oslofotballen har det vært flere voldshendelse i det siste, ikke bare knyttet til rasisme. Den generelle oppførselen blant mange lag er blitt verre.

– Slik jeg opplever det, er det verre enn noen gang. I høst har det skjedd flere alvorlige episoder. Jeg er bekymret på vegne av dommerne, sier Henrik Skjevestad, leder av Oslo fotballdommerlaug til VG.

I Norges Fotballforbund sentralt bekrefter man at rapporteringen av negative hendelser øker.

– Ja, vi ser en stigende tendens, fordi klubbene er blitt flinkere til å bruke det varslingssystemet vi opprettet i 2019. Nå er det større bevissthet rundt dette, og vil at alt meldes inn, sier direktør for utvikling og aktivitet i NFF, Alf Hansen til Dagsavisen.

Flere røde kort

Det er i ungdomsfotballen sakene eskalerer.

– Vi ser også at det er blitt flere utvisninger enn før. Nå var det en lang pause under pandemien, og så ser vi at mye har eksplodert etterpå. Vi må se på årsakene til dette, sier han.

De groveste tilfellene kommer i ungdoms- og voksenfotballen og noen av dem ender i politianmeldelse. Noe NFF også oppfordrer til.

Til NFFs varslingssenter kommer det veldig mange henvendelser om munnbruk og dårlig oppførsel. Da skal klubbene følges opp i konflikthåndteringen.

Saken Axel Berg Mehn-Andersen i Grorud opplevde, endte ikke i noen sanksjoner. Og det gjør ham ganske oppgitt.

– Jeg måtte forklare spillerne det, og reaksjonen var at de ble litt motløse. Jeg er livredd for at det skal bli likegyldighet rundt dette, vårt ønske er et økende fokus i hvordan vi kan forebygge at dette skjer, sier han.





