Åsane slo Øvrevoll Hosle – møter Lyn i kvalifisering til Toppserien

Åsane måtte unngå tap i siste serierunde for å holde Øvrevoll Hosle bak seg på tabellen og sikre opprykkskvalifisering.

Det så veldig bra ut for hjemmelaget etter 50 minutters spill, da Katarina Dybvik Sunde sørget for 2-0 etter at Alise Evensen hadde gitt laget ledelsen like før pause. Så våknet Andrea Anderdal og Øvrevoll Hosle.

Bortelagets kaptein tente håpet med en redusering etter en times spill og i det 78. minutt gjorde hun alt selv da hun driblet seg forbi flere forsvarere og satte inn utligningen til 2-2.

Dermed var det duket for hektiske sluttminutter på Åsane Arena, men Åsane kom seg unna uten baklengs mot slutten og er klare for kvalifisering til Toppserien.

Der venter Lyn, som tapte mot Rosenborg lørdag og endte på 9.-plass i Toppserien.

Ubeseirede Røa er allerede klare for comeback i Toppserien, etter en overlegen 1.-plass i 1. divisjon. Oslo-laget vant enkelt 5-0 borte mot Grei i siste serierunde søndag.

[ Lyn må ut i kvalifisering for å bli i Toppserien etter dramatisk avslutning mot Rosenborg ]