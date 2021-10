En perfekt dag

I helga slås det på stortromma i Vålerenga. Over lørdagen og søndagen blir det to gratiskonserter og to fotballkamper når fotball og musikk kommer sammen i trygge Oslo.

Absolutt alle er invitert til storslagen supersøndag hvor det blir by mot land og Vålerenga mot Brann, til tonene av Valentourettes som speller Jokke!

Selv om Joachim Nielsen var Skeid-supporter, skrev han ofte positive kjærlighetssanger om byen som ga han suksess, men også søvnløse netter. Hans byromanse appellerer ikke bare for oss innbyggere i en misforstått hovedstad, men også langt ut av byen.

Joachim fikk merke prisen for popen, men sangene lever lenge etter at han forlot oss for 21 år siden. Kanskje er det følelsen av å være verdiløse menn innimellom som gjør at så mange har trykket hans sanger til sitt bryst. Tekster om det å være litt uttafor samfunnets A4-tilværelse, om å ligge der i mørket mens verden farer forbi i hundre kilometer i timen.

Sola skinner heldigvis på oss alle nå og da, og er man glad i musikk generelt, men Jokke spesielt OG fotball generelt, men Vålerenga spesielt, så har man plenty å se fram imot denne helgen.

Festen starter allerede lørdag. Klokka 18 kommer damelaget til stadionpuben Øst utenfor Intility Arena for å møte supporterne, og etter en kamp fra Premier League blir det konsert med SMUD som serverer sanger alle oldiser vil kjenne igjen.

På søndag spiller damene cupfinale mot Sandviken som blir omdøpt til Brann foran neste sesong, på Ullevaal stadion klokka 15. Så går turen tilbake til Valle der Valentourettes går på scenen klokka 18. To timer seinere er det storkamp mellom Vålerenga og Brann. Ikke på Ullevaal, men på Intility.

Dropp hytteturen, klassefesten, og vær heller han som alltid går med bestevenner for en øl og litt fotball. Er du gnukk, eller mangler spenn, kan du få med deg festen allikevel! Både cupfinalen, og begge konsertene på Øst, er nemlig gratis! Snakk om billig lykke!

Når tida er inne kan du følge kampene på radio & TV, men hvis jeg var deg så hadde jeg bedt en kompis eller to om å ta meg med på kampene.

Der andre vil forsøke å dra byen vår ned med krisetyper i media, vet vi alle som bor i Oslo hvor deilig det er å kalle byen for vårt hjem. Byen som har sine hemmeligheter og komplekser, og som har bydd på historier om Kleggen & Knugern, Hr. Smith og Kong Eddie.

Her kommer vinteren, så benytt anledningen før det er for seint til å støtte våre fotballag fra Oslo. Uansett om det er Vålerenga, Skeid, KFUM, Grorud eller noen av de mange lagene som er i aksjon i verdens by denne helgen.

Fremfor alt kan du få med deg Valentourettes som fremfører verkene til Norges største lyriker gjennom tidene, Joachim Nielsen.

Og husk, alt kan repareres!

PS. Også Jokkes egen klubb Skeid spiller viktig kamp lørdag, attpåtil byderby mot Kjelsås i Oslo nord. Og en glemt nesten-storhet, Frigg, kan rykke opp til 2. divisjon denne store helgen for Oslo-fotballen. Lyn derimot.....

Supporterkollektivet Aperopet skriver i Dagsavisen hver fredag

