Vålerenga mot Bergen

I valgkampen benyttet enhver distriktspolitiker fra ei lita bygd anledningen til å slenge med leppa om «Oslo-eliten». Den store stygge Caffè latte-drikkende, elbilkjørende, kebab-spisende Oslo-eliten som har glemt hvordan man er «ekte» norsk. Oslo-folka som er så privilegerte at de krevde flere vaksiner bare fordi de ikke kunne dra på en fancy restaurant på sju måneder. Oslo-folka som sutrer over høye strømpriser uten å tenke hva bensinen koster på bygda.

For at Widerøe skulle få oppmerksomhet på landsbygda, valgte de å kjøre en TV-kampanje hvor folk fra steder der ingen skulle tru at nokon kunne bu, som Bergen og Trondheim, fikk anledning til å hevde at deres hjemsted er mye bedre enn Oslo. Særlig.

Oslo har alltid vært en by man har snakket ned samtidig som man har sett med misunnelse på sambygdingene som flytter dit. For Oslo er byen for alle. For femtegenerasjons osloborgere like mye som nyinnflytta folk fra Valdres, Marokko, Syria eller til og med Bergen.

Men noen ganger er det deilig å ha noen å hate, som Oslo-bandet Raga Rockers forkynte fra rockescenen. Og det blir ikke større rivalisering enn den mellom Norges største by, Oslo, og Norges største tettsted, Bergen.

På søndag om ei drøy uke får vi noe så sjeldent som en dobbeltkamp mellom by og bygd i hovedstaden.

Først møter de regjerende Norgesmesterne fra Vålerenga bergenslaget Sandviken til kvinnenes cupfinale på Ullevaal Stadion. Bergenserne er ubeseiret denne sesongen, mens Vålerengas maskineri har vært mer rusten etter fjorårets dobbeltriumf. Men Vålerenga er ekte. Vålerenga er den eneste klubben i Norge som har lag i både Eliteserien og Toppserien som har kommet seg dit for egen maskin.

De har ikke tatt over Setskog-Høland, Asker eller Trondheims-Ørn som henholdsvis LSK, Stabæk og Rosenborg har gjort. Og som Brann gjør med Sandviken etter sesongen. Vålerenga er Vålerenga og har alltid vært Vålerenga. I Vålerenga utvider vi stadion så damelaget får større plass - vi river ikke ned bildene deres som man gjør i Bergen.

Har du ikke opplevd kvinnefotballen ennå så har du anledningen her. Ikke bare er det gratis adgang, men med Oslo mot Bergen på hver sin kortside blir det garantert god stemning. I hvert fall i VG-svingen hvor Vålerengas supportere står.

Et par timer etter cupfinalen er det jaggu et nytt oppgjør mellom Oslo og Bergen når Vålerenga tar imot Brann på Intility Arena i Eliteserien. Vålerenga ligger på sin vante sjuendeplass, mens i Bergen kjemper de for å unngå en ny retur til OBOS-ligaen.

For heller ikke fotballgutta har klart å levere etter fjorårets bronsemedalje i Eliteserien, men det kunne vært verre. Mye verre. Vi kunne holdt med et feststemt Brann som knapt nok vant en fotballkamp før de hentet inn Felix Horn Myhre fra Vålerenga, og LSK-dödaren Bård Finne. Kanskje de tok med seg sunne verdier, og ikke alkohol, til Bergen?

På papiret har Vålerenga lite å spille om, men å sette Brann på motsatt banehalvdel blir som å vifte med et rødt håndkle foran den illsinte og frustrerte oksa.

Det som uansett er sikkert, er at det blir en magisk søndag for alle som er glade i fotball. En magisk søndag sent i oktober under flomlysene. Det blir byfolk mot bønder, Kjerka mot Nystemten, Frydenlund mot Hansa, Oslo mot Bergen, Vålerenga mot røkla.

Måtte den beste klubben vinne… over Bergen!

Supporterkollektivet Aperopet skriver i Dagsavisen hver fredag

