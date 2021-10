Spill på lag, NFF!

Etter Norges kamp mot Montenegro tidligere denne uka, var det publikum som kom i fokus. Debatten om «bølgen» har livets rett eller ei får gå for denne gang, men nær sagt alle påpekte at atmosfæren generelt på Ullevaal var noe vi ikke har sett på mange år. For det var noe elektrisk over Ullevaal denne mandagskvelden.

De mest ivrige sang som vanlig, men det hørtes ut som stadig flere hengte seg på. Etter halvannet år uten å kunne kjenne følelsen av å se fotball på et fullsatt stadion, virket det som folk flest ble smittet av den positive atmosfæren.

Sånn var det på forrige Vålerenga-kamp også. Strømsgodset ble riktignok rundspilt på banen, men for første gang på lenge var det fantastisk stemning rundt hele stadion. Alle restriksjoner er fjernet, og med det fulgte kanskje noen hemninger også.

Felles for de begge er at kampopplevelsen var så bra at dette frister til gjensmak. Dette var gøy, hvordan kan vi oppleve det igjen? For landslagets del ble dette tydelig da deres neste kamp mot Latvia ble utsolgt på fire timer.

Landskampene førte dessverre til at Eliteserien ble satt på pause, men jeg håper virkelig at folk kjenner sin besøkelsestid i Trondheim når Rosenborg og Vålerenga barker sammen under flomlysene søndag kveld.

Men da må Norges Fotballforbund (NFF) spille på lag med klubbene og supporterne.

For mellom disse to nevnte kampene, benyttet NFF anledningen til å gi Lillestrøm 85.000 kroner i bot for supporternes blussing på en kamp i august. Jeg unner ikke LSK noe som helst, men akkurat i denne saken får de full støtte fra oss. Man kan si hva man vil om blussing, men at det er stemningsskapende er det liten tvil om.

Da Vålerengas supportere fyrte opp bluss mot Strømsgodset, kom det mange mobiltelefoner opp fra lomma ellers rundt om på stadion. Overalt på sosiale medier ble bilder og videoer av de røde lysene i den mørke oslonatta formidlet til nært og fjernt. Da både TV og aviser skulle formidle kampen i sine kanaler, brukte de alle bilder av blussingen.

Med NFFs bot til LSK kan Vålerenga med andre ord også regne med en faktura i posten om noen uker. NFFs doms- og sanksjonsutvalg mener de må straffe alle klubber som blusser, selv om regelverket ikke er så rigid som de vil ha det til. Paradoksalt nok gikk generalsekretæren i NFF, Pål Bjerketvedt, ut og sa dette burde håndteres ut fra lokale forskrifter og ikke på myndighetsnivå. Men for NFF er dette tomme ord uten substans.

Supporterne har lenge ytret ønske om å kunne søke tillatelse for å blusse på en ordentlig og ryddig måte på kamper i Norge. En måte der kun voksne, edru personer kan blusse med god avstand til de rundt seg. Altfor å gjøre det så trygt som mulig. I stedet har NFF trenert denne saken så det i dag ikke er mulig å søke om tillatelse for bruk av pyroteknikk på norske tribuner.

I stedet får vi uorganisert blussing hvor man har mindre kontroll og sikkerhet med svære bøter i etterkant. Både NFF, klubbene og supporterne ønsker en dialog velkommen, men NFF kan ikke ønske dialog samtidig som de fortsetter å bøtelegge klubbene på denne måten.

I en tid hvor norsk fotball for en gangs skyld rir på en medgangsbølge, håper jeg virkelig ikke NFF spenner bein på sitt eget produkt som de dessverre har hatt for vane å gjøre.

Kortreist fotball på stadion er nemlig så uendelig mye bedre enn internasjonal fotball på TV.

Supporterkollektivet Aperopet skriver i Dagsavisen hver fredag