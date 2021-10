Sexistiske aper på tur

Tidligere denne uka snakket fotballekspert i TV2, Mina Finstad Berg med NRK om sexisme på norske fotballtribuner. Spesielt supportersanger.

Som eksempel på en sexistisk supportersang bruker hun «Vi skal voldta deres horer» En tribuneklassiker fra Klanen. Jeg forstår at det knyter seg i magen å høre en sang som bl.a. referer til voldtekt og horer, men det er litt av poenget også. Noen av sangene våre har historiske konnotasjoner. La meg prøve å forklare.

Det var en gang i tida at Vålerenga på tur var noe det norske folk fryktet, grunnet disse uflidde og trøblete apene som ble med på turen. Ryktene om de infamøse bråkmakerne fra hovedstaden som marsjerte inn i bygda for å skape ødeleggelser og grusomheter, kun overgått av andre verdenskrig, spredde seg fra Lindesnes til Nordkapp. Hvis Vålerenga kom på besøk låste man seg inn i stormkjelleren sammen med familien. Spesielt døtre og familiens elskede hamster måtte beskyttes. Også ringte man selvfølgelig Lensmann Hansen, slik at det lille tettstedet kunne si at de prøvde å forsvare seg selv.

Alt dette var før min tid som tribunesliter, så jeg har ikke førstehåndserfaring fra denne perioden. Men det er ikke vanskelig å forstå at disse ryktene var noe overdrevne. Jo da, det blir gjerne litt «guttastemning» når man innlosjerer en haug med sportsidioter på en buss eller to, sammen med et uant antall kasser med øl, men for det meste var dette snille gutter som hadde kun ett mål for øye. Synge Vålerengas stolte navn fra landets mange, morkne bortetribuner.

Men ryktene nådde også den reisende bermen, og med det hadde man plutselig en selvoppfyllende profeti gående. Ikke bare begynte noen å leve litt opp til ryktene. Bortkastet bruk av karbon i brune skjorter og overdrevent rette høyrearmer fulgte kaoset, infiltrerte, og forsøkte å overta supportermiljøet.

Det var strengt tatt dette som førte til at man for nå 30 år siden stiftet Klanen. Vi er kanskje beryktede, men noen praksiser blir aldri greit å knytte til Vålerenga. Og VIF-supportere fikk etter hvert et langt mer stuerent image. Så stuerent at flere på tribunen i dag ironisk nok har gjort opprør mot denne stuerenheten, men det er en digresjon.

Selv om Klanen ble stuerene, var – og er – ryktene seiglivede. Dette har endt i flere drøye, selvironiske og pubertale supportersanger det skal være vanskelig å ta alvorlig. Her kommer vi tilbake til «Vi skal voldta deres horer».

Resten av låten går som følger: «Vi skal knulle deres kyr. Drekka øl! Kjøre anal på en hest. Synge Vål´enga er best. Også runker vi når Enga tar poeng. Tre poeng!»

Det er ganske latterlig at denne sangen er representativ for ryktene som gikk rundt noen som bare ville dra på bortekamp. Hvis du noen gang møter VIF-supportere som lever opp til denne teksten, bør du selvfølgelig ringe lensmann Hansen og bure dem inn. Selv synger jeg den med en sunn dose sarkasme og selvironi, på samme måte som min kjære mamma gjør det. Den samme selvironien jeg bruker når jeg synger med på «Vi er søpla», «En vestkantgutt fra Lyn» og «Øl og vold» m.m.

Jeg er helt enig i at vi bør ta tak i sexisme på tribunen, på samme måte som vi har tatt tak i rasisme, samehat og homofobi. Et av mine flaueste minner som VIF-supporter skjedde for noen sesonger siden da en kvinnelig linjedommer debuterte i Tippeligaen foran oss. Ingen var videre imponert over hennes prestasjoner på linja, men det repeterende ropet «Hvem er den hora med flagget?» var langt mindre imponerende. Ropet overlevde heldigvis ikke den kampen, men vitner om at det er mange med kvinnefiendtlige holdninger på tribunen.

Men betyr det at vi skal ofre sanger som referer til hvor uproporsjonale ryktene og fordommene rundt VIF-supportere har vært, fordi noen kan ta seg nær av innholdet?

Supporterkollektivet Aperopet skriver i Dagsavisen hver fredag.