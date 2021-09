På gratis fotballskole kom det 70 Stovner-unger. Da prisen var 200 kroner kom bare én.

Kjell Sverre Hansen Wold har trent «halve» Oslo-fotballen. Nå sliter han i bånn av tredje divisjon med Stovner. Men lengst ut i Groruddalen er det andre prioriteringer enn bare poeng.

Ifølge Oslo kommunes Bydelsfakta er for eksempel Stovner bydelen i Oslo med høyest andel lavinntektsfamilier med barn. Hele 21 prosent av ungene lever i fattige familier i bydelen. 36 prosent av de voksne har lav utdanning. Og én av tre voksne er uten jobb.

– Vi har fotballskoler. Og de må jo være gratis der oppe. Vi prøvde en gang å arrangere Futsal-uke som skulle koste 200 kroner. Da kom det én. Alt må være helt gratis. Da kommer det 70, sier Hansen Wold.

– Å gi barn og unge muligheten til å spille og et fritidstilbud, det er ekstremt viktig i Stovner bydel. Og det er en stor del av det hele, sier han.

Hvite gutter med sideskill på landslagene

Forskjellene i levekår skaper også forskjeller på fotballbanen, mener treneren.

– Hvis du reiser vestover eller til Ekeberg, så ser du akademier som koster flere tusen kroner i måneden. Det gir seg utslag i landslagene, hvor det er flere hvite gutter med sideskill som preger landslagsbildene, mens det er færre utenlandske gutter fra Holmlia og Groruddalen.

– Akademiene tilbys i de områdene hvor det er mest penger. Mens løkkefotballen har blitt utkonkurrert. Det er en ulempe for de største talentene, gutta som er raske og atletiske.

– Det du trenger for å ha et akademi er jo at noen jobber som instruktører. Det har jo ikke vi, for det koster penger. Det er derfor akademiene koster penger, for da kan man ansette spillere. Som spiller for A-laget, og så får de småjobber og så litt større, og til slutt kanskje heltid. Fordi det koster to og et halvt, tre tusen og kanskje mer å gå på akademi, sier han.

– Men når du ikke har foreldre som kan betale, så sliter du med å få instruktører. Og da kan du ikke lage et akademi.

Han mener kommunen må gripe inn og sørge for at også østkantungene får et et best mulig fotballtilbud.

– Vi har det vi trenger av baner, baller, kjegler og vester. Men vi trenger tilskudd fra kommunen gjennom bydelen, så vi kan ha fotballskoler som varer hele tiden.

Stovner venter fortsatt på sin første seier i den nye klubbens historie, etter at Kongsvinger 2 ble for sterke søndag. (Oskar Wikestad)

Bydelen må inn og sponse

– Du vil ansette 22-åringene på A-laget som trenere?

– Ja. Det er en måte å bygge et A-lag også. KFUM har gjort det. Der er det høy velstand og utdanning, det er ikke noe problem for folk å betale tre tusen kroner i måneden. Da kan du ansette spillere til å jobbe i akademiet, og så kan de spille på A-laget etterpå.

– I Groruddalen er det andre forhold. Der må bydelen inn og sponse det samme, for at man skal kunne gi det samme tilbudet, sier Hansen Wold.

«Alle» tror de rykker ned

Sesongstarten har vært tung for Stovner-klubben.

– Vi er rimelig langt nede. Det har vært en vanskelig sesong for oss. Alle sier sikkert at vi rykker ned. Men det er alltid et håp, helt til håpet er ferdig-ferdig, sier Kjell Sverre Hansen Wold.

Etter et langt liv i Oslo-fotballen kombinerer trenerlegenden nå jobb som lærer på idrettslinja på Bjerke Videregående skole med hovedtrenerjobben på Stovner.

Hansen Wold kom til Stovner for fem år sida, før sammenslåingen av to klubber i nabolaget.

– Da jeg kom dit var det Rommen, og så var Vestli tilsvarende. Det var fine nabooppgjør med høy temperatur, sånn det skal være.

Skal halte hjem fra Stovner

Nå i helga møtte klubben Groruds andrelag. Da fikk Stovner sitt første mål på fem kamper. De ligger trygt på bunnen av Norsk Tipping-ligaen avdeling 1, altså fjerde nivå på herresida av norsk voksenfotball. Kampen endte 1-1.

– Vi er et veldig lokalt lag. Brorparten av gutta er fra Stovner eller området rundt.

Groruds 2. lag prøver seg mot Stovner. Begge lag mente de fortjente å vinne. (Reidar Sollie)

Bare sju kom på spillermøte

Men første møte var ikke med en klubb hvor alt var på stell.

– Da hadde vi 54 fotballspillere for A-laget, men på første spillermøte kom det sju stykker. Det var litt sånn fotball-Elixia. Man kom og spilte fotball når det passa. Og vi har gått fra å trene en og en halv gang i uka til 4-5 ganger i uka, forteller han.

Nå er situasjonen snudd. Og fra å ha hull i alderskullene har nå klubben lag i alle aldersgrupper.

– Du skal halte litt når du drar hjem fra Stovner og du har tatt med poeng, sier Stovner-treneren.

Og for ordens skyld: Det siste sier han med et lite flir.





Kjell Sverre Hansen Wold er denne uka intervjua på Dagsavisens podkast om Oslo-fotball, «Trikkeligaen». Du kan høre hele intervjuet under her, eller der du vanligvis finner podkaster. Der snakker han om spillerutvikling, og om sine mange år som trener i Skeid.

