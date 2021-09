Etter å ha brukt 25.000 kroner på å leie treningstid i Vallhall for blant annet A-laget, fikk Skeid beskjed om at banearbeidene på Nordre Åsen starter litt senere enn opprinnelig avtalt. Samtidig vil BYM dekke Skeids leiekostnader. Her fra cupkampen mot LSK, der Johnny Buduson scorer på straffe. (Vidar Ruud)