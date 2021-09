Totalkollaps av Lokomotiv Oslo

TØRTEBERG: (Dagsavisen): Kampen inneholdt nemlig mange spennende momenter. La oss ta det første først - etter at det sto 0-0 etter 12 minutter, sto det «plutselig» 2-2 etter 30 minutter. Fire mål på 18 var fasiten på det som var en meget publikumsvennlig 18-minuttersperiode.

2-2 sto det også frem til det var spilt 60 minutter. Så begynte målene å renne inn igjen. Junkeren scoret tre mål på 14 minutter – etter 61, 66 og 75 minutter, slik at det sto 5-2. Knut-Idar Dalhus’ redusering etter 82 minutter hjalp lite for «Loket», som tapte sesongens tredje kamp.

– De scorer fem mål på rundt fem målsjanser. Vi har egentlig ganske god kontroll på kampen og har den i vårt spor etter den første omgangen. Vi styrer de første 15-16 minuttene i 2. omgang, før de scorer. Så klarer vi ikke å håndtere situasjoner der vi mister ball og de får kontre. De scorer et par til og avgjør kampen, sier trener Stian Børven.

– Vi slipper inn for enkle mål. Totalt sett det er et bittert tap, for vi er fullt med i kampen. De er bedre enn oss på siste tredjedel, rett og slett, sier tomålsscorer Dalhus.

Rant inn mål

Og etter å ha vært solide defensivt i de seks første kampene før søndag og kun sluppet inn fem mål, slapp de inn like mange på 60 minutter mot Junkeren som på de seks første seriekampene.

– Det er ikke bra nok, rett og slett. Vi har vært gode defensivt hele sesongen, frem til denne kampen. Dette var ikke i nærheten av bra, sier Dalhus.

– Vi sliter med å håndtere kamper når vi havner under, og det har vi slitt med den siste tiden. Det er noe vi må jobbe med fremover. Det er noen sinnssyke prestasjoner fra enkeltspillere fra Junkeren, med frispark i krysset og mye annet. Nivået i 3. divisjon er høyt, erkjenner trener Børven.

Straffe og Chooly-show

Kampen var bare tolv minutter gammel da Knut-Idar Skjelten Dalhus satte inn 1-0 fra straffemerket.

– Straffen er soleklar og jeg setter den enkelt i hjørnet. Ikke noe mer å si om den, sier Dalhus om kampens første mål.

Så var det duket for Sidad Chooly-show. 24-åringen fikk aldri sjansen for Bodø Glimt sitt A-lag, men har ni aldersbestemte landskamper fra 2014 og 2015 med spillere som Julian Ryerson (Union Berlin), Sondre Brunstad Fet (Bodø Glimt), Erlend Dahl Reitan (Rosenborg), Patrick Berg (Bodø Glimt), Martin Samuelsen (Haugesund) og Mathias Rasmussen (Brann).

Først utlignet han til 1-1 etter 15 minutter, før han på egenhånd hadde snudd kampen åtte minutter senere.

Ledelsen beholdt gjestene i sju minutter. I sin 23. kamp for klubben scoret Sølve Sæter sitt første mål for «Loket».

Finnsnes borte

Timen var spilt da Junkeren gikk opp i ledelsen igjen, og igjen var det Chooly. Så økte Ivar Unhjem til 4-2, før Richard Halvorsen satte inn 5-2 etter 75 minutter. Dalhus scoret sitt andre mål åtte minutter før full tid, men det ble bare en redusering.

– Tilbakespill og jeg setter den hardt i mål, så keeperen ikke klarer å ta ballen, sier han om målet.

Finnsnes borte er neste på menyen for «Loket», som ligger på plassen over nedrykk med åtte poeng etter tre tap på de fire siste og ikke en seier siden 14. august.

– Det bør være gode muligheter for tre poeng der. Det er mange kamper igjen, så vi må bare snu skuta nå, sier Dalhus om å møte laget som ligger sist med tre poeng.