Konger i Vålerenga

Uansett hvilken side du står på i monarki kontra republikk-spørsmålet i Norge, tror jeg de fleste er ganske enige i at kongefamilien er, ja, konge. Og når du tenker på at de sjeldent får muligheten til å besøke så mange steder uten at det må planlegges og sikkerhetsklareres i huet og ræva først, må det kalles stor stas at Kongen velger å besøke Valle Hovin og det som udiskutabelt er verdens kuleste fotballklubb.

En klubb han, oss bekjent, kun har opplevd gjennom cupfinalen. Det betyr likevel ikke at konger og Vålerenga ikke hører sammen ellers. Da jeg fortalte til en gammel Vålerenga-traver at Kongen kom på besøk, spurte han på sin tjukkeste Oslo Øst-dialekt «hvem av dem da?» For i Vålerenga har vi hatt flere konger opp gjennom årene.

Svein Erik «Kongen» Pettersen spilte på Vålerenga på midten av 90-tallet. Samtidig slo «Fuglekongen» seg løs på tribunen. Senere på 90-tallet knyttet vi bekjentskap med Kong (Tom) Henning Hovi, som på alle måter har gjort seg gjeldende som et av de større navnene i klubbens stolte historie. Vi hadde Pa-Modou Kah, selveste Kongen av Tøyen, som prøvde seg på en high-five med Harald under det kongelige møtet på kongetribunen, etter cupfinaleseieren i 2002. Ja, også har vi maskoten til Vålerenga Ishockey, som jo heter «Kongen». Og da har vi ikke nevnt alle småkongene som Kjetil Rekdal ofte klaget over i sine perioder i klubben. Rekdal selv kunne vært sett på som en konge i VIF, men visstnok var treningene hans innimellom så harde at han heller fikk en mer tyskklingende autoritetsbenevnelse blant spillerne.

Men nei, på mandag var det ingen av disse kongene som kom på besøk. Denne gangen var det selveste Kong Harald som tok turen til Intility Arena og Vålerenga. Folk i alle aldre sto og gledet seg. Barna fra Valle Hovin Idrettsbarnehage, som ligger i stadionskallet, stilte med egenproduserte pappkroner og ropte gjentakende «Kongen. Kongen. Kongen.» Det var det beste oppmøtet rundt stadion – utenom kampdag – siden målkongen vår, Vidar Örn Kjartansson, returnerte til klubben i fjor. Harald vinket blidt til alle oppmøtte gjennom vinduene i den heller lite bygatevennlige bilen som rullet opp rampen som fører opp til hovedtribunen. Vel fremme fikk han møte representanter fra både bredde- og toppfotballen, og fremfor alt, Stiftelsen Vålerenga Fotball Samfunn.

Det er mange grunner til at vi elsker denne klubben. Noen av de er svært vanskelige å forklare. Det er litt det samme som å forklare kjærligheten du har til barna dine. En av grunnene som ikke er så vanskelige å forklare er det at klubben forstår sin posisjon i samfunn og nærmiljø, og det ansvaret klubben gjennom denne posisjonen tar for å gi mennesker som trenger det en bedre hverdag – i tillegg til å tilby et sportslig tilbud. Samfunnsavdelingen jobber for et varmere og inkluderende samfunn gjennom sosiale prosjekter som Vålerenga mot Rasisme, Jobbsjansen, Inkludering og Engaaktiv. Kongens besøk belyser disse tiltakene og verdiene de er bygget på for dem som kanskje ikke har fått det med seg.

Vålerenga skal være for alle. Enten du er proff og spiller på elitenivå, eller om du deltok i din første turnering forrige helg. Kanskje du havnet litt skjevt ut i livet og trenger et positivt og trygt møtested for deg selv og flere som deg. Du er ung og bryr deg kanskje filla om fotball og sport, men trenger støtte til å trå ut i et arbeidsliv du verken er komfortabel med eller forstår ennå. Om du er gutt, jente, begge deler, rik, fattig, fargerik eller like bleik som brorparten av Aperopet-redaksjonen. Uansett hvilket kjønn du søker kjærligheten med. Alt er helt konge. Bare du selv også er åpen for alle, blir du ikke bare ønsket velkommen. Du er allerede en naturlig del av Vålerenga. Klubben for alle.

Kanskje det ikke er like gjevt som et besøk av Kongen, men på søndag drar gutta til Sandefjord og stadionet som har byttet navn flere ganger enn Harald har vunnet i seiling. Der er det bare tre poeng som teller, gutta. Det hadde vært helt konge.