Her synger barna Vålerenga Kjerke til Kong Harald på Kongens VIF-besøk

Kong Olav var på seriekamp på Bislett på 80-tallet, og Dronning Sonja har senere også besøkt Vålerenga. I går var det Kong Harald sin tur, da han besøkte Vålerenga for å lære mer om klubben og da spesielt samfunnsarbeidet klubben driver gjennom prosjekter som Vålerenga mot Rasisme, Jobbsjansen, Inkludering og Engaaktiv.

– Det at Vålerenga ikke bare er opptatt av fotball, men også gjør en så god innsats i lokalmiljøet for å ta vare på menneskene i bydelen synes jeg er fantastisk. Det at klubbene tar dette samfunnsansvaret synes jeg er veldig viktig, sa Kong Harald til pressen.

Et stort kor bestående av barn, unge og voksne hadde møtt opp på tribunen for å synge VIF-hymnen Vålerenga Kjerke for Kong Harald. Den fremførelsen kan du se i videoen under:

[ Kong Harald besøker Vålerenga ]

Kongen skrøt av VIFs samfunnsengasjement

Kongen skryter av klubbene som bruker idretten til å gjøre samfunnet bedre, og mener det har vært spesielt viktig under koronapandemien.

– Gjennom idretten er det plass til alle. Det er jo det fine. Man trenger ikke alltid å være så talentfull for å drive med idrett, da det viktigste er å ha det gøy med klassekamerater og lagkamerater. Det bidrar til integreringsarbeidet på en viktig måte, fortalte Kong Harald som underveis i besøket blant annet hilste på VIF-kapteinene Jonatan Tollås Nation og Stine Ballisager Pedersen og fikk høre mer om A-laget og historien.

– Det var stort å få måte Kongen igjen. Jeg har møtt han et par ganger nå, og må si at han er en veldig folkelig konge med god humor og godt humør. Da vi satt der inne og snakket, stilte han spørsmål, var interessert og køddet litt rundt som en normal person, forteller VIF-kaptein Jonatan Tollås Nation om sitt nyeste møte med Kong Harald.

Det er kjent at Kong Harald selv er svært sportsinteressert, og at han som alltid er å se på store idrettsarrangementer som cupfinaler, landskamper og i Holmenkollen.

– Jeg husker da jeg var fem-seks år og vi bodde i Aalesund. Da skulle vi dra inn til Oslo for å feire 17. mai, og jeg gledet meg enormt til å møte Kongen. Da vi sto nede på Slottsplassen og Kong Harald kom ut på balkongen og vinket til oss ble jeg veldig skuffet da jeg syntes Kongen var så liten. I etterkant gikk jeg rundt og fortalte alle at Kongen var veldig liten, minnes Tollås Nation og ler.

Kong Harald fikk høre om Vålerengas samfunnsarbeid, gjennom prosjekter som Vålerenga mot Rasisme, Jobbsjansen, Inkludering og Engaaktiv. (Pål Karstensen)

[ Kong Harald: Vi har ikke gjort nok for å motarbeide de mørke kreftene ]

– En stor dag for Vålerenga

Styreleder Tuva Ørbeck Sørheim synes det var veldig stas å ha Kongen på besøk.

– Rammen med fint vær, barn, unge og voksne fra hele klubben samlet og en nysgjerrig og interessert konge som stilte mange spørsmål og virkelig var opplagt. Det var et eventyr å være med på, sier hun til Dagsavisen.

Styrelederen opplyser at Kong Harald lurte på alt fra inkluderingsarbeidet klubben gjør, satsingen på jentefotball, og lurte på hvordan spillerne hadde det under koronatiden.

– Det betyr mye for oss å få besøk fra Kongen, da det er en anerkjennelse av at han synes vi er en viktig klubb å følge med på. Det er også stort for alle oss som jobber her, da vi er sammen om et prosjekt som er så spennende at selv Kongen vil komme for å lære mer, sier Ørbeck og fortsetter:

– Dette er en av de største dagene i Vålerengas historie, men som jeg sa til han så håper jeg å treffe han igjen på Ullevaal under cupfinalen i mai.

Tradisjonelt sett har Lyn vært laget til kongefamilien, men da Kongen ble spurt om forholdet til Vålerenga poengterte han at det var hans kjære far som var medlem i Lyn og at Kongen selv hadde et godt forhold til Vålerenga.

Styreleder Tuva Ørbeck Sørheim overrekte Kong Harald en Vålerenga-drakt under Kongens besøk til Vålerenga. (Pål Karstensen)

[ Hør Dejana Stefanovic fortelle om sitt fotballiv, oppveksten i Serbia og hvorfor hun hang med kuer da hun kom til Norge ]