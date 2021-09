Kong Harald besøker Vålerenga

Det er kjent at Kong Harald er svært sportsinteressert, men han er sjelden å se i fotballmiljøer utover besøk på utvalgte landskamper og cupfinaler.

Mandag skal han på et rent klubbesøk i Vålerenga der han skal snakke med både herre- og damelaget.

Kong Harald vil møte representanter fra bredde- og toppfotballen, og kongen får høre mer Vålerengas sterke samfunnsengasjement, melder Vålerengas mediesjef.

Vålerenga Fotball har over 1400 medlemmer fra 74 nasjonaliteter. Stiftelsen Vålerenga Fotball Samfunn jobber for et varmere og inkluderende samfunn gjennom sosiale prosjekter som Vålerenga mot Rasisme, Jobbsjansen, Inkludering og Engaaktiv.

Dette vil kubben orientere mer om.

Det er ikke første gang kongehuset er invitert til Vålerenga.

Daværende klubbdirektør Tom A. Schanke fikk daværende Kong Olav på seriekamp på Bislett på 80-tallet.

