Nye Champions League er godt nytt for Vålerenga

Sier man Thessaloniki og Vålerenga i europacup er det nok mange som nikker anerkjennende på hodet hvis man har et blå-rødt hjerte. Både i 2009 og i 2011 endte nemlig europacupdrømmen for Vålerenga-gutta med kampene mot PAOK i Thessaloniki. Nå er det fotballkvinnene som skal forsvare klubbens ære i samme by.

Vålerenga var seedet foran trekninga til miniturneringen som er første kvalifiseringsrunde i Women’s Champions League denne sesongen. I semifinalen onsdag er kosoviske KFF Mitrovica motstander før finalen går lørdag om ei drøy uke mot det som etter alle solemerker blir greske PAOK. Laget som vinner to kamper kvalifiserer seg til neste runde.

Mer penger

Skulle Vålerenga vinne disse to kampene er de ikke bare sikret to nye kamper i turneringa, men de kan innkassere over 2,2 millioner kroner i premiepenger. Det er resultatet av den nye utbetalingsstrukturen som UEFA har lagt til kvinnenes Champions League denne sesongen. Det høres kanskje ikke så mye ut i dagens fotballverden, men til sammenligning fikk Vålerenga om lag én million kroner i premiepenger for å vinne Toppserien sist sesong.

I den andre kvalifiseringsrunden blir det et nytt oppgjør som denne gangen spilles hjemme og borte. En seier her gir adgang til gruppespillet. Ikke bare betyr det over fire millioner kroner i garanterte inntekter, men det betyr også ekstra inntekter for hver seier og uavgjort man plukker med seg i gruppespillet. UEFAs nye samarbeidspartner, TV-selskapet DAZN, skal sågar vise samtlige gruppespillkamper gratis på nett.

Men UEFA har ikke bare lagt mer penger i potten for deltakende lag, de har også satt av rundt 60 millioner kroner som skal fordeles på alle toppserier med representanter i Champions League. Så når Vålerenga danser seg inn i gruppespillet, vil det vanke gode penger til samtlige lag i Toppserien i Norge. Pengene klubbene får kan ikke brukes til å betale for gammel moro, de må brukes for å forsterke klubben ved å for eksempel ansette trenere.

Det hele er et ledd i å gjøre kvinnefotballen mer attraktiv, og det er jaggu på tide.

Henger etter

I Norge henger vi litt etter fortsatt, noe avgjørelsen om å selge TV-rettighetene til kvinnefotballen uten at kvinnefotballen selv fikk være med på salget. Men vi ser det spesielt på sponsorsiden der store bedrifter ikke lengre er fornøyd med å bare sponse A-laget til herrer i en klubb, de krever å inngå avtale med kvinnelaget også. Uten at begge kjønn kan være med i totalpakka, er det flere store bedrifter som rett og slett sier nei til å sponse klubben.

Vålerenga er den eneste klubben i Norge som har et toppserielag for både menn og kvinner hvor begge har kommet seg til toppen for egen maskin. Vålerenga har ikke tatt over en lokal klubb som flere av deres konkurrenter har gjort. De startet på laveste nivå og har spilt seg opp til å bli både serie- og cupmestere for egen maskin.

Vålerenga skal være en klubb som går foran og viser vei for andre norske klubber. Satsingen på kvinnefotballen tok tid, men suksessen sist sesong er et resultat av flere års hardt arbeid av flere ildsjeler. Ildsjeler som aldri tok nei for et nei, og kjempet med nebb og klør for å bli hørt. Dette arbeidet ser man fruktene av i dag, og disse kan gi seg selv et klapp på skulderen når årets Champions League sparkes i gang.

Nå ligger veien åpen for at Vålerenga kan bli ledende i Norden og unike i Europa.

