Vålerenga signerte danske: – Lenge siden jeg har vært så motivert

Den danske midtbanespilleren har en bråte med aldersbestemte landskamper, og fikk sin hittill eneste landskamp tilbake i 2014. Med spill i Aalborg, en sesong i franske Nantes og nå sist tre sesonger i FC København bak seg er det en rutinert 28-åring Vålerenga har hentet.

– Det føles veldig deilig å være på plass i Vålerenga. Det er lenge siden jeg har følt meg så motivert for å komme i gang. Det er et fantastisk anlegg her, og jeg gleder meg til å spille foran supporterne, sier Nicolaj Thomsen til Vålerengas nettsider.

Sportssjef Jørgen Ingebrigtsen fortalte Dagsavisen tidligere torsdag at det var et vanskelig marked for klubben, ettersom klubber har skrudd opp sine priser basert på at VIF nå har solgt Aron Dønnum og Kristoffer Klaesson. Da er det greit at Thomsen har vært uten kontrakt siden kontrakten hans med FCK gikk ut i juni.

– Vi har ikke lagt skjul på at vi har jobbet med å forsterke troppen i dette overgangsvinduet, og da er det godt å kunne fortelle at Nikolaj nå er Vålerenga-spiller, sier sportssjef Jørgen Ingebrigtsen og fortsetter:

– Han er en svært anvendelig spiller som har fått gode skussmål fra sin tidligere sjef, Ståle Solbakken, og en spiller med mye erfaring som kommer til å passe godt inn hos oss.

[ Andre klubber skrur opp prisen for VIF etter Dønnum-salget – slik takler de det ved forhandlingsbordet ]