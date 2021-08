Grorud og KFUM trakk Eliteserie-lag i tredje runde - Fagermo møter gamleklubben

Både Grorud og KFUM slo ut motstand fra 2. divisjon i cupens andre runde, da Kjelsås og Fløya gikk på tap for Oslo-lagene. Nå venter motstand fra to nivåer opp, når Kristiansund blir gjester på Ekeberg, og Lillestrøm igjen skal spille mot et Oslo-lag i cupen når de skal til Groruddalen. LSK slo ut Skeid i andre runde, mens Kristiansund slo ut Tiller.

Vålerenga måtte ut i ekstraomganger mot Ullern fra tredjedivisjon i helgen, men scoret fort to mål og tok seg videre med 3-1-seier til slutt. Nå venter VIF-trener Dag-Eilev Fagermos gamle klubb, Odd. Vålerenga får i likhet med Grorud og KFUM hjemmekamp i tredje runde. Sist VIF møtte Odd i juni endte det med poengdeling og 1-1 i Eliteserien.

[ Ullern holdt Vålerenga til ekstraomganger - så våknet storfavorittene ]

Trekningen av 3. runde ble foretatt i Norges Fotballforbunds lokaler torsdag ettermiddag. Der ble det blant annet trukket ut tre rene eliteserieoppgjør.

Foruten Vålerenga – Odd skal Viking spille hjemmekamp mot Rosenborg mens Strømsgodset tar imot Stabæk.

Det blir et heftig nordnorsk oppgjør mellom Alta og Bodø/Glimt, mens det også knyttes store forventninger til mjøsderbyet mellom HamKam og Raufoss.

Brann var på papiret blant de mest heldige i trekningen. Bergenserne skal møte det eneste gjenværende 4.-divisjonslaget i cupen, nemlig Harstad.

[ Zafeiris sendte Grorud til 3. runde i cupen ]

Hele trekningen ble slik:

Harstad – Brann, Kongsvinger – Fløy-Flekkerøy, Start – Mjøndalen, Alta – Bodø/Glimt, Vålerenga – Odd, Øygarden – Sarpsborg, Nardo – Arendal, Ranheim – Aalesund, Viking – Rosenborg, Strømsgodset – Stabæk, Bryne – Molde, Sogndal – Åsane, KFUM Oslo – Kristiansund, Grorud – Lillestrøm, Moss – Sandnes Ulf, HamKam – Raufoss.

3. runde i NM spilles 22. og 23. september. Tidspunktene blir berammet i løpet av de neste dagene.