Vålerenga-legenden Einar Bruno Larsen er død

Det melder NRK. Larsen spilte både fotball og ishockey for Vålerenga og utmerket seg i begge sporter.

I løpet av fotballkarrieren spilte han 155 toppseriekamper for Vålerenga og scoret 56 mål i Norges øverste divisjon. Han var med på å vinne klubbens første seriegull i 1965 og scoret totalt 99 obligatoriske mål for klubben, noe som står som rekord.

Storspillet for Vålerenga resulterte i tre kamper for landslaget, der han noterte seg for ett mål.

[ Reagerer på VIF-signering: – Imot deres egen strategi (+) ]

Langt flere landskamper ble det i ishockey, der han fikk 60 VM- og OL-kamper for Norge. På klubbnivå i Vålerenga ble han norgesmester seks ganger og vant gullpucken som årets spiller i 1963.

I 1964 spilte han for Norge i OL i Innsbruck og bidro med tre mål da landslaget gikk ubeseiret gjennom sju kamper i B-gruppen. Han fikk landskamper også i håndball og spilte også bandy.

Einar Bruno Larsen var kjent som en av «bohemene» i Vålerenga, som har satt sin farge på klubbkulturen til den dag i dag.

Vålerenga-legenden ble hyllet på 80-årsdagen på Oslo-klubbens nettsted.